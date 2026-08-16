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منوبة: انتشال جثة راع شاب مختف منذ أمس من قنال مياه الشمال

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Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 17:55 قراءة: 0 د, 46 ث
      
انتشلت وحدات الحماية المدنية بمنوبة، ظهر اليوم الأحد، جثة شاب من قنال مياه الشمال على مستوى ولاية منوبة، إثر اختفائه منذ صبيحة أمس السبت أثناء رعيه للأغنام بالقرب من القنال.

وتدخّل أعوان الحماية المدنية، وفق تأكيد مصدر أمني لصحفية "وات"، عقب تلقي إشعار حول إمكانية غرق الشاب المذكور بعد عثور أحد أقاربه على قطعة من ملابسه وحذائه، ليتم العثور بعد ساعات من البحث على جثته عالقة بمصفاة القنال خلف المركب الرياضي بمنوبة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تحويل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتحديد أسباب الوفاة، وذلك بعد معاينتها من قبل ممثل النيابة العمومية والإذن بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.
ووفق معطيات توفرت لصحفيّة "وات"، فإن الهالك تعوّد على رعى أغنامه يوميا منذ الصباح الباكر والعودة إلى البيت في موعد محدّد، إلّا أنه، وعلى غير عادته، تأخرّ أمس في العودة وعاد القطيع بمفرده إلى المنزل، ما أثار استغراب أفراد العائلة الذين خرجوا للبحث عنه وأعلموا السلط الأمنية.
 

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