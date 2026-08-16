أرسنال يهزم مانشستر سيتي 3-صفر ويتوج بلقب الدرع الخيرية
فاز أرسنال على مانشستر سيتي بنتيجة 3-صفر في مباراة درع المجتمع لكرة القدم التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب برينسيبالتي، حيث ألحق ميكل أرتيتا الهزيمة بالمدرب الجديد لمانشستر سيتي إنزو ماريسكا في أول مباراة له على رأس القيادة الفنية للفريق.
افتتح أرسنال التسجيل بعد 23 ثانية فقط عندما انطلق ريكاردو كالافيوري نحو المرمى، قبل أن يضاعف الفريق تقدمه عندما فشل جانلويجي دوناروما في التصدي لضربة رأس من كاي هافرتس.
ثم قدم كريستوس تزوليس، اللاعب الجديد في صفوف أرسنال، تمريرة حاسمة ثانية عندما هيأ الكرة للقائد مارتن أوديغارد ليسجل الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، حيث بدا صاحب لقب البطولة الانقليزية الممتازة أكثر لياقة وحيوية من مانشستر سيتي.
ولم يُظهر فريق ماريسكا سوى لمحات قليلة من خطورته الهجومية، حيث أجبر فيل فودن وإرلينج هالاند الحارس ديفيد رايا على التصدي لتسديداتهما، لكن حارس مرمى أرسنال صمد ليحافظ على شباكه نظيفة.
افتتح أرسنال التسجيل بعد 23 ثانية فقط عندما انطلق ريكاردو كالافيوري نحو المرمى، قبل أن يضاعف الفريق تقدمه عندما فشل جانلويجي دوناروما في التصدي لضربة رأس من كاي هافرتس.
ثم قدم كريستوس تزوليس، اللاعب الجديد في صفوف أرسنال، تمريرة حاسمة ثانية عندما هيأ الكرة للقائد مارتن أوديغارد ليسجل الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، حيث بدا صاحب لقب البطولة الانقليزية الممتازة أكثر لياقة وحيوية من مانشستر سيتي.
ولم يُظهر فريق ماريسكا سوى لمحات قليلة من خطورته الهجومية، حيث أجبر فيل فودن وإرلينج هالاند الحارس ديفيد رايا على التصدي لتسديداتهما، لكن حارس مرمى أرسنال صمد ليحافظ على شباكه نظيفة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334588