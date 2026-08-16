أرسنال يهزم مانشستر سيتي 3-صفر ويتوج بلقب الدرع الخيرية

فاز أرسنال على ​مانشستر سيتي بنتيجة ‌3-صفر ‌في مباراة درع ‌المجتمع لكرة القدم التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب ⁠برينسيبالتي، حيث ألحق ميكل أرتيتا الهزيمة بالمدرب الجديد ​لمانشستر سيتي إنزو ماريسكا في أول مباراة ⁠له على رأس القيادة الفنية للفريق.افتتح أرسنال ⁠التسجيل بعد 23 ثانية فقط عندما انطلق ريكاردو كالافيوري نحو المرمى، قبل أن يضاعف الفريق تقدمه عندما فشل جانلويجي دوناروما في التصدي ​لضربة رأس من كاي هافرتس.ثم قدم كريستوس تزوليس، اللاعب ‌الجديد في صفوف أرسنال، تمريرة حاسمة ثانية عندما هيأ ⁠الكرة للقائد مارتن أوديغارد ‌ليسجل الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، حيث بدا صاحب لقب البطولة الانقليزية الممتازة أكثر لياقة وحيوية من مانشستر سيتي.ولم ‌يُظهر فريق ماريسكا ⁠سوى لمحات قليلة من خطورته الهجومية، حيث أجبر فيل فودن ‌وإرلينج هالاند الحارس ديفيد رايا على التصدي لتسديداتهما، لكن حارس مرمى ‌أرسنال ⁠صمد ليحافظ على شباكه نظيفة.