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رونالدو: هذا الموسم قد يكون الأخير في مسيرتي

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Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 19:02 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أثار كريستيانو رونالدو ​قائد نادي النصر السعودي التكهنات ‌حول خطط ‌اعتزاله، بعدما قال ‌إن العام المقبل سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته الكروية.

ويعد قائد البرتغال (41 ⁠عاما) أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في التاريخ، إذ فاز بألقاب كبرى مع ​مانشستر يونايتد وريال مدريد وجوفنتوس والنصر، منذ ظهوره الأول مع ⁠سبورتنغ لشبونة البرتغالي في عام 2002.

ولم يتمكن رونالدو، الفائز بجائزة الكرة ⁠الذهبية خمس مرات، من إضافة لقب كأس العالم إلى قائمة إنجازاته، بعد خروج البرتغال من البطولة هذا العام، مما أدى إلى غياب أكبر جائزة في هذه الرياضة عن خزانة ألقابه.
وقال رونالدو في تصريحات اعلامية اليوم الأحد "ربما يكون هذا موسمي الأخير في ‌كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا مذهلا".
وسجل المهاجم 976 هدفا مع مشواره مع الأندية ومنتخب ⁠بلاده خلال مسيرة امتدت لأكثر من عقدين ‌من الزمن.


وأضاف "لدي الكثير من الأمور التي تشغلني، لدرجة أنه من الصعب أن أذكر شيئا واحدا فقط. لأن كرة القدم قد تترك فراغا كبيرا، لذا يجب أن أملأ وقتي بطرق مختلفة، وليس بطريقة ‌واحدة".
وتابع "سأستمتع أكثر، وأسافر أكثر، ⁠وأشاهد وألعب رياضة البادل التي احبها حقا، وأستمر في الاستمتاع بما حققته، وما حققناه ‌جميعا، لأنه في النهاية مرت 25 سنة مليئة بالتضحيات".
وسيواصل رونالدو اللعب مع النصر السعودي ‌هذا ⁠الموسم، وهو يقترب من تحقيق إنجاز الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته.
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