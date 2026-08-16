مباريات ودية: النادي الإفريقي وتقدم ساقية الداير يفوزان على جمعية أريانة والترجي الجرجيسي

مباراة ودية: تقدم ساقية الداير يفوز على الترجي الجرجيسي 1-صفر



فاز النادي الإفريقي مساء اليوم الأحد على جمعية أريانة بنتيجة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بمركب الحديقة "أ"، ضمن تحضيراتهما لانطلاق الموسم الكروي الجديد.ويستهلحملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نجم المتلوي يوم الأحد 23 أوت الجاري، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، بالملعب البلدي بالمتلوي، لحساب الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.فاز تقدم ساقية الداير، الصاعد إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مساء اليوم الأحد على الترجي الجرجيسي بنتيجة، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد.ويستضيف تقدم ساقية الداير، بمناسبة الجولة الافتتاحية للبطولة، شبيبة العمران يوم السبت 22 أوت الجاري، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، بملعب الطيب المهيري بصفاقس.ومن جهته، يستضيف الترجي الجرجيسي خلال الجولة الأولى للموسم الأولمبي الباجي يوم الأحد 23 أوت 2026، بالمركب الرياضي بجرجيس، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.