قاليباف يدعو للخروج من "دوامة تكرار الحرب والسلام" واتخاذ قرارات مبنية على حسابات دقيقة

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف على ضرورة الخروج من دوامة تكرار الحرب والسلام، مشددا على أهمية منع الأخطاء في حسابات المسؤولين، واتخاذ قرارات دقيقة.جاءت تصريحات قاليباف، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، حيث شدد على ضرورة أن تصل إيران إلى نقطة تمكنها من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على تقديرات دقيقة، بدلا من التقلب بين حالة الحرب والسلام التي تكررها التطورات.ويأتي ذلك في سياق مواقفه السابقة التي أكد فيها أن طهران لا ترحب بالحرب، لكنها مستعدة دائمًا للدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية.وتُعدّ تصريحات قاليباف جزءا من خطاب إيراني أوسع يسعى إلى ترسيخ فكرة أن إيران قادرة على تجاوز الأزمات الإقليمية عبر حسابات استراتيجية دقيقة، وليس عبر الانجرار وراء التصعيد أو التراجع غير المحسوب.وسبق أن صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني بأن "عصر التفاهمات الأحادية الجانب انتهى"، مؤكدا أن على الطرف الآخر الالتزام بتعهداته أو دفع ثمن عدم الالتزام بها.وتكتسب دعوته للخروج من "دوامة تكرار الحرب والسلام" أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تواجهها إيران، بما في ذلك التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والصراعات في غزة ولبنان. وهو ما يضع قاليباف، كأحد أبرز القيادات الإيرانية، في موقع يتطلب منه طرح رؤية توازن بين الثبات على المبادئ والمرونة في التعامل مع المتغيرات.