النائبة الجمهورية الأمريكية السابقة تايلور غرين تقول أن الإدارة الأمريكية تناقش استخدام أسلحة نووية ضد إيران

They are discussing using nuclear weapons on Iran in strategy meetings.



Yes you read that correctly. It’s real. I’m not speculating, I know.



And it’s pure evil.



The last time a nuclear weapon was used was August 6th and 9th of 1945 on two cities in Japan, Hiroshima and… — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) August 16, 2026

انتقادات للحرب ضد إيران



دعوة إلى وقف الحرب



وقالت غرين، في منشور على منصة "إكس"، إنها لا تتحدث من باب التوقع أو التكهن، بل أكدت أنها "تعرف" أن مثل هذه النقاشات تجري، ووصفت الأمر بأنه "شر محض".واستحضرت غرين استخدام الولايات المتحدة للسلاح النووي ضد مدينتي، مشيرة إلى الخسائر البشرية والمعاناة التي أعقبت القصف، ومعتبرة أن البشرية تعهدت منذ ذلك الحين بعدم تكرار تلك المأساة.وزعمت غرين أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية أبلغت الرئيس دونالد ترامب وإدارته بأن إيران كانت "بعيدة كل البعد" عن صنع سلاح نووي، معتبرة أن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة من شن ضربات ضد إيران.وأضافت أن الحديث عن إمكانية استخدام أسلحة نووية يمثل، محذرة من أن أي استخدام فعلي لهذه الأسلحة قد يؤدي إلى صراع واسع النطاق وتداعيات إنسانية واقتصادية عالمية.كما انتقدت ما وصفته بتناقض بين تعهد ترامب بعدم خوض مزيد من الحروب الخارجية وبين التطورات العسكرية الأخيرة، محذرة من أن الولايات المتحدة ليست بمنأى عن تداعيات أي تصعيد نووي.ودعت غرين الأمريكيين إلى رفع أصواتهم والتصدي لما وصفته بـ"الجنون"، محذرة من أن القادة الموجودين في السلطة حاليا سيحملون المسؤولية أمام التاريخ في حال وقوع كارثة نووية.وختمت منشورها بالدعوة إلى