JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:20 Tunis

النائبة الجمهورية الأمريكية السابقة تايلور غرين تقول أن الإدارة الأمريكية تناقش استخدام أسلحة نووية ضد إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a82246fa0edd4.61033862_jefhipgkmlnqo.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 21:56 قراءة: 1 د, 28 ث
      
زعمت النائبة الجمهورية الأمريكية السابقة مارجوري تايلور غرين أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يناقشون إمكانية استخدام أسلحة نووية ضد إيران خلال اجتماعات استراتيجية، محذرة من تداعيات خطيرة في حال الإقدام على ذلك.

وقالت غرين، في منشور على منصة "إكس"، إنها لا تتحدث من باب التوقع أو التكهن، بل أكدت أنها "تعرف" أن مثل هذه النقاشات تجري، ووصفت الأمر بأنه "شر محض".


واستحضرت غرين استخدام الولايات المتحدة للسلاح النووي ضد مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين عام 1945، مشيرة إلى الخسائر البشرية والمعاناة التي أعقبت القصف، ومعتبرة أن البشرية تعهدت منذ ذلك الحين بعدم تكرار تلك المأساة.


انتقادات للحرب ضد إيران

وزعمت غرين أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية أبلغت الرئيس دونالد ترامب وإدارته بأن إيران كانت "بعيدة كل البعد" عن صنع سلاح نووي، معتبرة أن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة من شن ضربات ضد إيران.

وأضافت أن الحديث عن إمكانية استخدام أسلحة نووية يمثل خفضا للعتبة النووية، محذرة من أن أي استخدام فعلي لهذه الأسلحة قد يؤدي إلى صراع واسع النطاق وتداعيات إنسانية واقتصادية عالمية.

كما انتقدت ما وصفته بتناقض بين تعهد ترامب بعدم خوض مزيد من الحروب الخارجية وبين التطورات العسكرية الأخيرة، محذرة من أن الولايات المتحدة ليست بمنأى عن تداعيات أي تصعيد نووي.

دعوة إلى وقف الحرب

ودعت غرين الأمريكيين إلى رفع أصواتهم والتصدي لما وصفته بـ"الجنون"، محذرة من أن القادة الموجودين في السلطة حاليا سيحملون المسؤولية أمام التاريخ في حال وقوع كارثة نووية.

وختمت منشورها بالدعوة إلى عدم استخدام الأسلحة النووية ووقف الحرب.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334601

babnet

كل الأخبار...

22:20 - رحلة طريق الحرير تبلغ محطتها الختامية في منغوليا حاملة صوت رعاة العالم إلى الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف حول مكافحة التصحر
22:17 - قاليباف يدعو للخروج من "دوامة تكرار الحرب والسلام" واتخاذ قرارات مبنية على حسابات دقيقة
22:04 - أخفى جثة والدته عامين.. تفاصيل صادمة لجريمة مروعة في مصر
21:56 - النائبة الجمهورية الأمريكية السابقة تايلور غرين تقول أن الإدارة الأمريكية تناقش استخدام أسلحة نووية ضد إيران
21:10 - تأجيل عرض رؤوف ماهر في مهرجان سليمان إثر وفاة عازف من فرقته
21:03 - مستقبل سليمان: الدعوة لجلسة عامة انتخابية يوم 28 اوت الجاري
20:35 - شط قمرت يحتضن تظاهرة توعوية من أجل تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين
20:26 - من كسوف 1999 إلى كسوف 2026.. كيف تغلب الوعي العلمي على الخرافات
20:11 - مباريات ودية: النجم الساحلي ينهزم أمام اتحاد خنشلة والنادي الصفاقسي يتعادل مع نادي حمام الأنف
20:04 - مباريات ودية: النادي الإفريقي وتقدم ساقية الداير يفوزان على جمعية أريانة والترجي الجرجيسي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 16 أوت 2026 | 3 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:46
19:11
16:09
12:31
05:37
04:02
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet37°
30° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-25
36°-26
37°-25
35°-26
36°-26
  • Avoirs en devises 25155,2
  • (14/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,37686 DT
  • (14/08)
  • 1 $ = 2,92999 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/08)     2195,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/08)   29941 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio