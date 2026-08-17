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سوسة: جلسة عمل حول الاستعداد الإداري والمالي واللوجستي للموسم الرياضي 2026- 2027

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Bookmark article    Publié le Lundi 17 Août 2026 - 06:52 قراءة: 0 د, 52 ث
      
انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت للنظر في حسن الاستعداد الإداري والمالي واللوجستي للموسم الرياضي 2026-2027، وذلك تحت إشراف والي الجهة ،سفيان التنفوري

وتم خلال الجلسة، الاتفاق على استكمال ملف التمويل العمومي لصرف المنحة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، بالإضافة إلى جملة من النقاط الأخرى المتعلقة بحسن استغلال وتوظيف المنشآت الرياضية ،وحوكمة التسيير، وتوفير الموارد، بما يضمن الاستقرار الإداري والرياضي لفريق النجم الرياضي الساحلي


وأكد الوالي حرص السلطة الجهوية على مواصلة العمل والتنسيق مع مختلف المتدخلين في الشأن الرياضي لتذليل كل الصعوبات التي تواجهها مختلف الجمعيات الرياضية بالجهة ،باعتبار دورها في تأطير الناشئة،وتمثيل تونس في مختلف المحافل الإفريقية والدولية في مختلف الاختصاصات الرياضية


كما ثمن رئيس الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي، كريم العكروت التواصل الدائم مع السلطة الجهوية وأهمية دورها، خاصة خلال جلسة 27 جوان الفارط بمقر ولاية سوسة، مشيرا الى المساندة والدعم المطلق الذي وجده من أبناء ومحبي النادي في الداخل والخارج لتجاوز هذه الفترة الصعبة

واكد في هذا السياق ، أن الهيئة التسييرية بكافة أعضائها تعمل بكل جد وإخلاص من أجل تجاوز كل الإشكاليات ،داعيا الجميع لمواصلة الدعم والالتفاف حول مصلحة الفريق
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