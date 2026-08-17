إيران والولايات المتحدة أمام مفترق طرق بعد انتهاء مهلة مذكرة التفاهم

تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز



طهران: ضرورة تعزيز الردع



لا تقدم في الاتصالات بين واشنطن وطهران



في، وبعد مرور، يقترب المسار الإيراني الأمريكي من مرحلة حاسمة مع انتهاء مهلة الـ60 يوما التي نصت عليها المذكرة.ونقلت صحيفةعن مسؤولين مطلعين أن الحرس الثوري الإيراني استغل فترة الهدوء التي أوجدتها مذكرة التفاهم للتحضير، بالتنسيق مع "المليشيات الحليفة" في المنطقة، لاحتمال تكثيف الهجمات عند الضرورة.وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة "كبلر" أن، في حين لم تسجل أي عملية عبور أمس الأحد، مقارنة بـ31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي.وقال رئيس البرلمان الإيرانيإنه "يجب أن نصل إلى مستوى من الردع بحيث لا نقع في دوامة الحرب ثم السلام ثم استنزاف الحرب".من جهته، صرح النائب الأول للرئيس الإيراني بأن "العدو يريد تعويض هزيمته العسكرية عبر الحرب الاقتصادية"، مؤكدا ضرورة مواجهة ذلك.وفي السياق ذاته، قدم وزير الخارجية الإيرانيتقريرا خلال اجتماع الحكومة حول تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان.ونقل موقععن مصادر إقليمية أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران،وفي المقابل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمالعلى خلفية الأحداث في مرتفعات علي الطاهر.