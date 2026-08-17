إيران والولايات المتحدة أمام مفترق طرق بعد انتهاء مهلة مذكرة التفاهم
في اليوم الـ61 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد مرور 170 يوما على اندلاع الحرب، يقترب المسار الإيراني الأمريكي من مرحلة حاسمة مع انتهاء مهلة الـ60 يوما التي نصت عليها المذكرة.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين أن الحرس الثوري الإيراني استغل فترة الهدوء التي أوجدتها مذكرة التفاهم للتحضير، بالتنسيق مع "المليشيات الحليفة" في المنطقة، لاحتمال تكثيف الهجمات عند الضرورة.
تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمزوأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة "كبلر" أن خمس سفن شحن للسلع الأساسية عبرت مضيق هرمز السبت الماضي، في حين لم تسجل أي عملية عبور أمس الأحد، مقارنة بـ31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي.
طهران: ضرورة تعزيز الردعوقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنه "يجب أن نصل إلى مستوى من الردع بحيث لا نقع في دوامة الحرب ثم السلام ثم استنزاف الحرب".
من جهته، صرح النائب الأول للرئيس الإيراني بأن "العدو يريد تعويض هزيمته العسكرية عبر الحرب الاقتصادية"، مؤكدا ضرورة مواجهة ذلك.
وفي السياق ذاته، قدم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقريرا خلال اجتماع الحكومة حول تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان.
لا تقدم في الاتصالات بين واشنطن وطهرانونقل موقع أكسيوس عن مصادر إقليمية أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، دون تسجيل تقدم في المفاوضات.
وفي المقابل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تصعيد في لبنان على خلفية الأحداث في مرتفعات علي الطاهر.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين أن الحرس الثوري الإيراني استغل فترة الهدوء التي أوجدتها مذكرة التفاهم للتحضير، بالتنسيق مع "المليشيات الحليفة" في المنطقة، لاحتمال تكثيف الهجمات عند الضرورة.
تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمزوأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة "كبلر" أن خمس سفن شحن للسلع الأساسية عبرت مضيق هرمز السبت الماضي، في حين لم تسجل أي عملية عبور أمس الأحد، مقارنة بـ31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي.
طهران: ضرورة تعزيز الردعوقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنه "يجب أن نصل إلى مستوى من الردع بحيث لا نقع في دوامة الحرب ثم السلام ثم استنزاف الحرب".
من جهته، صرح النائب الأول للرئيس الإيراني بأن "العدو يريد تعويض هزيمته العسكرية عبر الحرب الاقتصادية"، مؤكدا ضرورة مواجهة ذلك.
وفي السياق ذاته، قدم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقريرا خلال اجتماع الحكومة حول تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان.
لا تقدم في الاتصالات بين واشنطن وطهرانونقل موقع أكسيوس عن مصادر إقليمية أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، دون تسجيل تقدم في المفاوضات.
وفي المقابل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تصعيد في لبنان على خلفية الأحداث في مرتفعات علي الطاهر.
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