وفاة النجمة الأمريكية هايدن بانيتير عن عمر 36 عاما

توفيت هايدن بانيتير الممثلة الأمريكية غزيرة الإنتاج التي شاركت في بطولة المسلسلين التلفزيونيين "هيروز" و"ناشفيل" عن عمر 36 عاما.وتعرف بانيتيير بدور "كلير بينيت" في المسلسل الناجح "Heroes"، حيث جسدت دور شابة تمتلك قدرات خارقة، كما لعبت دور "جولييت بارنز" في المسلسل الغنائي "Nashville".بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، وشاركت في أفلام سينمائية مثل "Remember the Titans" و"Ice Princess" و"Scream 4". وكانت قد أصدرت مذكراتها الشخصية بعنوان "This Is Me: A Reckoning" في ماي 2026.