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رئيس هيئة السلامة الصحية: الزقوقو المتداول في المسالك المنظمة سليم

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Bookmark article    Publié le Lundi 17 Août 2026 - 08:06 قراءة: 1 د, 51 ث
      
طمأن رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الدكتور محمد الرابحي، المستهلكين بشأن سلامة الزقوقو والفواكه الجافة المتداولة بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن الهيئة تواصل تنفيذ برنامج رقابي خاص بهذه المواد، وأن المنتجات التي يتم حجزها وإتلافها لا تمر إلى السوق.

وأوضح الرابحي، خلال مداخلة في فقرة «Arrière Plan» على إذاعة الديوان، أن الهيئة أطلقت منذ بداية شهر جويلية الماضي برنامجا رقابيا خاصا بالمولد النبوي، شمل مختلف حلقات سلسلة إنتاج وتوزيع المواد المرتبطة بهذه المناسبة، من الإنتاج والتحويل والتخزين إلى البيع بالجملة والتفصيل.


وأشار إلى أن الفرق الرقابية قامت، منذ انطلاق البرنامج، بأكثر من 2245 عملية رقابية رسمية شملت هذه المنتجات، وأسفرت عن حجز وإتلاف أكثر من طن من المنتجات الغذائية المرتبطة بالمولد النبوي الشريف.
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لا خطر عاما على الزقوقو والفواكه الجافة

وبخصوص ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود سموم فطرية في الزقوقو والفواكه الجافة، أكد الرابحي أن عمليات الرقابة تقوم على مبدأ تحليل المخاطر وتقييمها، وأن الهيئة تستهدف خاصة نقاط بيع وتخزين هذه المنتجات.

وأوضح أن كل مادة غذائية يمكن أن تكون عرضة لمخاطر مختلفة بحسب ظروف التخزين أو طريقة العرض، لكن الهيئة تتدخل بشكل استباقي، ولا تسمح ببقاء منتوج غير مطابق في السوق.

وشدد على أن المنتجات المرتبطة بالمولد النبوي الشريف المعروضة حاليا في المسالك المنظمة والمرخصة سليمة ومطابقة للمواصفات، سواء استنادا إلى نتائج التحاليل أو إلى عمليات المراقبة الرسمية، مؤكدا أن أي منتج تظهر عليه مؤشرات تستوجب التدخل يتم حجزه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

الرقابة مستمرة

وأكد رئيس الهيئة أن برنامج المراقبة لا يقتصر على الزقوقو والفواكه الجافة، بل يشمل مختلف المنتجات والأنشطة الغذائية المرتبطة بالمولد النبوي الشريف، بما في ذلك المطاعم والنزل وغيرها من الفضاءات المعنية.

ودعا، في المقابل، المستهلكين إلى اقتناء المواد الغذائية من المسالك المنظمة والخاضعة للرقابة، وعدم التعامل مع المنتجات مجهولة المصدر أو تلك التي تظهر عليها علامات غير طبيعية.

وتأتي هذه التوضيحات في وقت تتزايد فيه عادة، بمناسبة المولد النبوي، عملية الإقبال على الزقوقو والفواكه الجافة ومستلزمات إعداد العصيدة، وهو ما دفع الهيئة إلى تكثيف عمليات الرقابة والاستباق.
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