40 اغتيالا كل ليلة.. بن غفير يطلق مقترحات متطرفة جديدة

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن بعض الأشخاص في قطاع غزة "لا يستحقون الحياة"، مطالبا بتنفيذ 40 اغتيالا كل ليلة.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الوزير في برنامج "بودكاست" مع "روم براسلافسكي"، وهو إسرائيلي كان محتجزا رهينة لدى حركة حماس.وخلال الحلقة، أعرب بن غفير عن اعتراضه على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقليص العمليات العسكرية في قطاع غزة.ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله: "أرى أنه ينبغي لنا تنفيذ ما بين 30 إلى 40 عملية اغتيال مستهدفة كل ليلة.. ولا أقصد فقط أولئك الذين يشكلون تهديدا مباشرا. فهناك أشخاص لا يستحقون الحياة.. بل إنهم ليسوا بشرا أصلا".وإلى جانب هذه التصريحات، دعا بن غفير إلى استئناف عمليات بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية.وفي سياق متصل، كان قد تم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة في الـ 9 من أكتوبر عام 2025، والذي نص على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة مقابل معتقلين فلسطينيين، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية. غير أن تنفيذ هذه التفاهمات لا يزال غير مكتمل حتى الآن.وتجدر الإشارة إلى أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية يعد أحد أبرز الملفات الشائكة في علاقات إسرائيل مع المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية. كما يشكل هذا النشاط عقبة رئيسية أمام جهود إحلال السلام، حيث ينظر الفلسطينيون إلى التوسع الاستيطاني باعتباره سياسة ممنهجة تهدف إلى ترسيخ الأمر الواقع وتكريس الدولة اليهودية على الأراضي الفلسطينية.المصدر: "فايننشال تايمز"