مرصد المرور: تفاوت في مؤشرات حوادث المرور بولايات الشمال الغربي

الفحص الفني والدراجات النارية في صدارة عوامل الخطورة



سجّلت ولايات الشمال الغربي خلال السنة الجارية تفاوتًا في مؤشرات حوادث المرور، حيث تصدرتعدد الحوادث بنسبة، تلتها، ثم، فالكاف بـوأوضح رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور، العقيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنبنسبة 31.72 بالمائة، تليها الكاف بـ27.59 بالمائة، ثم جندوبة بـ22.76 بالمائة، فسليانة بـ17.93 بالمائة.أما بالنسبة إلى، فتتصدر جندوبة الترتيب بنسبة، تليها باجة بـ26.65 بالمائة، ثم سليانة بـ20.61 بالمائة، والكاف بـ18.29 بالمائة.وأكد الحكيمي أهمية متابعة هذه المؤشرات والعمل على تعزيز حملات التحسيس، خاصة في ما يتعلق بـوأسباب الحوادث والعوامل التي تساهم في ارتفاع عدد الضحايا.وبيّن أن المرصد الوطني لسلامة المرور، عبر فروعه الإقليمية وبالتنسيق مع مختلف المتدخلين، من بينهم، يعمل على قراءة وتحليل المعطيات المتعلقة بحوادث المرور، بهدف تحديد الأولويات وتوجيه التدخلات وفق طبيعة الحوادث وأسبابها.وأشار رئيس إقليم الشمال الغربي إلى أهمية، باعتبار أن العربات التي تعاني من نقائص فنية تساهم، وفق المعطيات الوطنية، فيكما تمثلأحد أبرز عناصر الخطورة، خصوصًا من حيث عدد القتلى، إذ تساهم في نحوعلى المستوى الوطني.وشدد الحكيمي على أن قراءة هذه الأرقام لا تقتصر على تحديد الولايات الأكثر تضررًا، وإنما تهدف أساسًا إلى فهم أسباب الحوادث وتحديد النقاط والعوامل التي تستوجب تدخلاً ميدانيًا عاجلاً، بما يساعد على الحد من عدد الضحايا وتحسين السلامة على الطرقات.