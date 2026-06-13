توزر: تفاقم معاناة سكان حي حفر الطين بمدينة توزر من التلوّث والحشرات تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة

يعاني سكان حي حفر الطين بمدينة توزر من وضع بيئي متردّ يتفاقم في كلّ صيف تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، جراء تكدّس الفضلات وانتشار الحشرات سواء حول الفضلات المتراكمة على الطريق الرئيسي بالحي أو بسبب حوض تجميع المياه الموجود بالمنطقة.وأوضح عدد من متساكني الحيّ، في تصريحات متطابقة لصحفيّة "وات"، أنّ هذه الوضعية يتسبب فيها غالبا المواطن في حد ذاته من خلال رمي الفضلات خارج الحاويات المخصّصة من طرف بلدية توزر، سواء عن قصد عن طريق أطفال أو سواق الدراجات النارية والسيارات، أو بغير قصد عند امتلاء الحاويات، كما يعمدأعوان النظافة بدورهم إلى إفراغ الحاويات وترك الأوساخ المتجمّعة على قارعة الطريق أياما وأسابيع دون رفعها، على حدّ قولهم.وأكّدوا أنه رغم جهود بلدية المكان في جمع الفضلات يوميا من الحي إلا أن حجم الأوساخ المتجمعة يفوق إمكانيات البلدية، باعتبار أن الحي يمثّل نقطة عبور لأحياء أخرى، حيث يقوم سكان بعض المناطق الأخرى بالتخلص من نفاياتهم في الحاويات الموضوعة بهذا الحي.وأضافوا أن الاشكال الثاني المسبب لانتشار الروائح والحشرات يتمثل في حوض تجميع المياه الرابع بالنظر إلى إدارة المياه العمرانية بالإدارة الجهوية للتجهيز، وهو في الأصل مكان لتجميع مياه الأمطار ثم ضخها، إلا أنه بسبب الرطوبة وانتشار الأعشاب والقصب في الحوض أصبح يمثل مصدرا للحشرات، ومصبا للأوساخ وملاذا للعشرات من الكلاب السائبة.وطالب السكان بإيجاد حلّ ينهي معاناتهم جراء هذه الوضعية، وباتخاذ إجراءات ردعية لكل مخالف يقوم بالتخلص من النفايات في الأرضية عوضا عن الحاويات، مع ضرورة التنظيف الدوري لحوض المياه، والقيام بحملات للتخلص من الكلاب السائبة.من جهته، أشار عضو المجلس المحلي بتوزر عن عمادة الازدهار (أحياء الازدهار وحفر الطين)، أمين عكروت، إلى أن سبب تكدس الأوساخ يعود إلى قيام أعوان البلدية بتفريغ الحاويات والإبقاء على الأوساخ الملقاة أرضا كما هي لقلة إمكانيات البلدية وعدم وجود فرق نظافة يومي السبت والأحد، وفق تقديره.وأوضح بخصوص حوض تجميع المياه، أنّه يشهد عمليات تنظيف دورية، وقلع الأعشاب والقصب، وسيشهد خلال الأسابيع القادمة عملية تبليط محيطه الداخلي والخارجي لحمايته من الأوساخ.كما ستنطلق قريبا أشغال إعادة تهيئة الطريق الرئيسي بالحي وتعبيده بالخرسانة الاسفلتية، فضلا عن تبليط أجزاء مهمة من الحي عن طريق بلدية توزر في غضون الأشهر القادمة، وهو تدخل بصدد الدراسة من طرف البلدية حاليا، وفق نفس المصدر.