حي النصر: إيقاف مروّج مخدرات حاول الاعتداء على أعوان أمن بسلاح أبيض وغاز مشل للحركة

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، ليلة أول أمس، من إيقاف شاب بجهة حي النصر، صادر في شأنه تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والاغتصاب ومحاولة القتل.وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد عمد المشتبه به إلى مقاومة أعوان الأمن أثناء تنفيذ عملية القبض عليه، حيث حاول الاعتداء عليهم باستعمال آلة حادة (موس)، كما قام برشهم بغاز مشل للحركة، قبل أن تتم السيطرة عليه.وأسفرت عملية تفتيش منزله بحي النصر عن حجز كميات من المواد المخدرة، إلى جانب ميزان إلكتروني ومبالغ مالية يُشتبه في كونها من عائدات الترويج.وقد تم الاحتفاظ بالمظنون فيه، مع تحرير محضر في الغرض، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.