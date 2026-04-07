Babnet   Latest update 11:18 Tunis

حي النصر: إيقاف مروّج مخدرات حاول الاعتداء على أعوان أمن بسلاح أبيض وغاز مشل للحركة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67726859236b13.57406160_imneqljfghpko.jpg>
Publié le Mardi 07 Avril 2026 - 11:18
      
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، ليلة أول أمس، من إيقاف شاب بجهة حي النصر، صادر في شأنه تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والاغتصاب ومحاولة القتل.



وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد عمد المشتبه به إلى مقاومة أعوان الأمن أثناء تنفيذ عملية القبض عليه، حيث حاول الاعتداء عليهم باستعمال آلة حادة (موس)، كما قام برشهم بغاز مشل للحركة، قبل أن تتم السيطرة عليه.

وأسفرت عملية تفتيش منزله بحي النصر عن حجز كميات من المواد المخدرة، إلى جانب ميزان إلكتروني ومبالغ مالية يُشتبه في كونها من عائدات الترويج.



وقد تم الاحتفاظ بالمظنون فيه، مع تحرير محضر في الغرض، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326996

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الثلاثاء 07 أفريل 2026 | 19 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:49
15:58
12:28
05:57
04:27
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet26°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-10
27°-13
26°-13
28°-13
28°-15
  • Avoirs en devises 24318,9
  • (06/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39228 DT
  • (06/04)
  • 1 $ = 2,92940 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/04)     2131,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/04)   28180 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>