سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية لأعوان الشركة الجهوية للنقل "القوافل"

شارك عدد من أعوان الشركة الجهوية للنقل القوافل بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، في وقفة احتجاجية للمطالبة بالتسريع في احداث شركة جهوية للنقل بالجهة وتحسين ظروف العمل.
وبين الكاتب العام للنقابة الأساسية للشركة الجهوية للنقل القوافل بسيدي بوزيد عصام الدين شعيبي في تصريح لصحفي "وات" ان هذه الوقفة للمطالبة بإحداث شركة جهوية للنقل بسيدي بوزيد بسبب تردي الخدمات والغياب التام للنقل بين المدن وداخل حدود المدينة الراجع للنقص في عدد الحافلات رغم تدعيمها في الآونة الاخيرة، وأشار الى انه لم يتم بعد إحداث ورشة والتى كان بإمكانها تحسين وضعية الحافلات وحسن استغلالها.
وأكد ان وضعية قطاع النقل بولاية سيدي بوزيد تتطلب تدخلا عاجلا نظرا لخصوصية الولاية واتساع رقعتها الجغرافية وارتفاع عدد سكانها ووجود حوالي 14 ألف تلميذ يتم نقلهم في ظروف صعبة.

وذكر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد محمد لزهر قمودي من جهته لصحفي "وات" ان احداث شركة جهوية للنقل بالولاية هو الحل الأساسي لمعالجة مختلف إشكاليات القطاع وهو مطلب متجدد لكل المتساكنين.
