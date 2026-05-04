مدنين : للسنة السابعة على التوالي جرجيس وجهة للخطاطين من عدة دول في ملتقى الموانسة الدولي للخط العربي

انطلقت مساء أمس بمدينة جرجيس فعاليات "ملتقى الموانسة الدولي للخط العربي" الذي تميز بمشاركة حوالي 30 خطاطا من تونس وعدة دول اخرى منها الجزائر وليبيا والمغرب ومصر والاردن في فرصة تتجدد للمرة السابعة للقاء بين مدارس مختلفة من الخط العربي الكلاسيكية والحروفية من أجل نشر ثقافة الخط العربي والتعريف بهذا الفن كهوية وتاريخ وأصالة.ويهدف هذا الملتقى الذي تتحول معه مدينة جرجيس الى عاصمة للخط العربي الى اعادة الاعتبار للخط العربي وتعزيز حضوره في الحياة المعاصرة وخاصة لدى النشء اضافة الى ما يمثله من فضاء ثقافي وفني يجمع عشاق الحرف العربي الاصيل في اجواء من الابداع والتبادل الثقافي وفق شاكر بوبطان رئيس جمعية احباء المكتبة والكتاب منظمة التظاهرة. وأضاف أن الملتقى يحتفي بفن الخط العربي كجزء اصيل من حضارتنا وهويتنا الثقافية ويحمل في حروفه جمال الفن وعمق التاريخ وروح الابداع حسب تعبيره.واعتبر ان الملتقى يسعى لأن يكون منصة لتبادل التجارب بين الفنانين والخطاطين مع الانفتاح على المؤسسات التربوية لاستهداف التلاميذ من اجل غرس حب الخط العربي والفنون الاصيلة لديهم وتحفيزهم وترغيبهم في هذا الفن والمحافظة عليه لكل الاجيال مشددا على المسؤولية الجماعية المشتركة في الحفاظ عليه كجزء ثمين ومقوم اساسي من التراث الانساني ومن هويتنا وتاريخنا.ومن جهته ابرز مدير الملتقى محمد مصدق ان نشر ثقافة الخط العربي هدف اساسي من التظاهرة التي ستنفتح على الفضاءات العامة وعلى المؤسسات التربوية ليحط المشاركون رحالهم بها حاملين ادوات عملهم ويساهمون في تأثيث ورشات تفاعلية يتدرب خلالها التلاميذ على كتابة الاسماء وتوظيف الخط العربي في ابعاده التشكيلية بما يسهم في بذر تعلق الأطفال واليافعين بهذا الفن والتوق نحو استكشاف كنهه وجماله.وتنطلق الورشات التفاعلية المبرمجة ضمن هذه التظاهرة، بالقاعة الرياضية بالموانسة ثم بمدارس راس الظهرة بن عمار وحمادي الهشام وصانغو وحسي الجربي.وتزامنا مع انطلاق فعاليات الدورة السابعة لملتقى الموانسة للخط العربي الذي سيتواصل حتى يوم 8 ماي، أقيم معرض ضم حوالي 40 لوحة فنية كشفت روعة وجمال الخط العربي مع جانب علمي من خلال تقديم مداخلات حول الخط فن الخط والاستدامة التاريخية في الخط العربي.