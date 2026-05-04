القافلة الصحية لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو يوم 8 ماي 2026 بالمركز الوسيط بمرناق
تنظم الادارة الجهوية للصحة ببن عروس بالتعاون مع الجمعية التونسية لامراض الجهاز التنفسي والحساسية القافلة الصحية SOLID'AIR، يوم الجمعة 8 ماي الجاري، بالمركز الوسيط بمرناق من ولاية بن عروس
ويأتي تنظيم هذه المبادرة الصحية في اطار دعم الوقاية من الأمراض التنفسية وتعزيز التوعية الصحية
ويتضمن البرنامج يوم لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو مع تقديم استشارات وفحوصات لقياس التنفس بصفة مجانية
تعد الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية STMRA من أبرز الجمعيات العلمية الطبية في تونس، وهي جمعية علمية طبية تجمع أخصائي أمراض الصدر والحساسية والجهاز التنفسي في تونس تُعنى
بشكل مباشر بتطوير طب الجهاز التنفسي والحساسية
وتعمل الجمعية على تنظيم الأيام العلمية والمؤتمرات والورشات التدريبية لتبادل الخبرات بين الخبراء التونسيين والأجانب وتكوين الأطباء والتوعية والوقاية تنشط الجمعية في حملات التوعية والتقصي المبكر لأمراض الجهاز التنفسي على غرار الربو والانسداد الرئوي المزمن وحساسية الجهاز التنفسي
تشارك الجمعية في التحالفات الصحية (مثل التحالف التونسي ضد التدخين) وتتعاون مع الهياكل الصحية الجهوية لتنظيم قوافل صحية
