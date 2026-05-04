Babnet   Latest update 15:09 Tunis

القافلة الصحية لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو يوم 8 ماي 2026 بالمركز الوسيط بمرناق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 04 Mai 2026 - 14:07 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تنظم الادارة الجهوية للصحة ببن عروس بالتعاون مع الجمعية التونسية لامراض الجهاز التنفسي والحساسية القافلة الصحية SOLID'AIR، يوم الجمعة 8 ماي الجاري، بالمركز الوسيط بمرناق من ولاية بن عروس

ويأتي تنظيم هذه المبادرة الصحية في اطار دعم الوقاية من الأمراض التنفسية وتعزيز التوعية الصحية


ويتضمن البرنامج يوم لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو مع تقديم استشارات وفحوصات لقياس التنفس بصفة مجانية


تعد الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية STMRA من أبرز الجمعيات العلمية الطبية في تونس، وهي جمعية علمية طبية تجمع أخصائي أمراض الصدر والحساسية والجهاز التنفسي في تونس تُعنى
بشكل مباشر بتطوير طب الجهاز التنفسي والحساسية

وتعمل الجمعية على تنظيم الأيام العلمية والمؤتمرات والورشات التدريبية لتبادل الخبرات بين الخبراء التونسيين والأجانب وتكوين الأطباء والتوعية والوقاية تنشط الجمعية في حملات التوعية والتقصي المبكر لأمراض الجهاز التنفسي على غرار الربو والانسداد الرئوي المزمن وحساسية الجهاز التنفسي

تشارك الجمعية في التحالفات الصحية (مثل التحالف التونسي ضد التدخين) وتتعاون مع الهياكل الصحية الجهوية لتنظيم قوافل صحية
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328609

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 04 ماي 2026 | 17 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:49
19:12
16:03
12:23
05:22
03:44
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
28°-16
24°-17
24°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/04)     2890,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/04)   28093 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>