يوم علمي حول التحولات الديمغرافية في تونس وانعكاساتها المجتمعية والأخلاقية

تنظم، اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية، يوما علميا حول التغيرات الديمغرافية في تونس وانعكاساتها المجتمعية والأخلاقية استنادا إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وذلك يوم 15 ماي 2026، بمقر دار الطبيب بالعاصمة.ويهدف هذا اللقاء إلى تحليل أبرز التحولات الديمغرافية على غرار شيخوخة السكان وتراجع الخصوبة وتغير أنماط الزواج وما تطرحه من تحديات هيكلية تستوجب إعادة ترتيب أولويات السياسات العمومية خاصة في قطاع الصحة.كما يسلط الحدث الضوء على جملة من القضايا الأخلاقية من بينها رعاية كبار السن وتعزيز التضامن بين الأجيال وتأطير تقنيات المساعدة على الإنجاب إلى جانب طرح تساؤلات حول سبل التوفيق بين مبادئ العدالة واحترام استقلالية الأفراد.ومن المنتظر أن يقدم هذا اليوم العلمي جملة من المقترحات والتصورات المبنية على تحليل معطيات التعداد ضمن مقاربة أخلاقية شاملة.رصد