أهم الأحداث الوطنية لشهر أفريل 2026
في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية لشهرأفريل 2026
01 أفريل* مشاركة وزير الداخلية خالد النوري عن بعد في الدورة 43 لمجلس وزراء الداخلية العرب.
* اتفاق تونسي مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لتنظيم ورشة عمل بتونس.
* مشاركة مجلس نواب الشعب في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي.
02 أفريل* زيارة وفد سياحي صيني إلى تونس في إطار الترويج السياحي.
* مشاركة تونس في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية.
05 أفريل* انتخاب هشام العجبوني أمينًا عامًا للتيار الديمقراطي.
* لقاء رئيس الجمهورية مع وزير الفلاحة حول دعم صغار الفلاحين.
06 أفريل* إحياء ذكرى وفاة الحبيب بورقيبة بالمنستير بإشراف رئيس الجمهورية.
* وصول تونسيين تم إجلاؤهم من لبنان.
* لقاءات برلمانية مع سفراء صربيا ومصر.
07 أفريل* الحكم بسجن أنس الحمادي سنة واحدة.
* جلسة استماع حول تنقيح قوانين المخدرات.
* تكريم عسكري لوحدة عائدة من إفريقيا الوسطى.
08 أفريل* تنظيم يوم إعلامي حول الانتقال الطاقي.
* مشاركة تونس في اجتماع “الإسكوا”.
09 أفريل* الإعلان عن المكتب السياسي الجديد للتيار الديمقراطي.
* إحياء عيد الشهداء بإشراف رئيس الجمهورية.
10 أفريل* مشاركة تونس في إعادة افتتاح مقر تجمع الساحل والصحراء بطرابلس.
* تنظيم يوم الكفاءات التونسية بإسبانيا.
11 أفريل* لقاء تونسي ليبي لتعزيز التعاون ضمن تجمع الساحل والصحراء.
12 أفريل* دعوة تونس لتفعيل دور تجمع الساحل والصحراء.
13 أفريل* مشاركة تونس في مراقبة الانتخابات بجيبوتي.
* وزير الداخلية يؤكد خضوع الأمنيين للقانون.
14 أفريل* إيداع شوقي الطبيب السجن.
* تسلم أوراق اعتماد سفيرة رواندا.
* أحكام بالسجن في قضايا مالية.
15 أفريل* حجز كميات ضخمة من المخدرات وإيقاف متورطين.
* أحكام بالسجن ضد راشد الغنوشي وآخرين.
* زيارة المفوضة السامية لشؤون الطفل.
16 أفريل* مشاورات سياسية تونسية يونانية.
* مشاركة برلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي.
17 أفريل* تكريم أممي لوحدة مروحيات تونسية.
* انتخاب تونس في اتحاد التلفزيون الإفريقي.
18 أفريل* الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي (70 سنة).
19 أفريل* يوم قنصلي للجالية في فرنسا.
* مشاركة تونس في منتدى داكار للأمن.
20 أفريل* اختتام مشاركة تونس في الاتحاد البرلماني الدولي.
* تحذير نقابة الصحفيين من الخطاب العنصري.
* دورة أممية بتونس لقادة البعثات.
21 أفريل* دعم تونسي للقضية الفلسطينية.
* اجتماع وزاري عربي طارئ.
* انطلاق ملتقى “إيراسموس+”.
22 أفريل* تأكيد تطوير التكوين العسكري.
23 أفريل* افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب.
* قرارات إعلامية وثقافية متعددة.
24 أفريل* إيقاف الصحفي زياد الهاني.
* تعليق نشاط رابطة حقوق الإنسان.
26 أفريل* يوم قنصلي بفرنكفورت.
* إصدار بطاقة إيداع ضد زياد الهاني.
27 أفريل* يوم ترويجي للاستثمار في إسبانيا.
* انضمام الحديقة الجيولوجية "الظاهر" لليونسكو.
28 أفريل* لقاء تونسي سويدي حول الأمن.
* إدانة الهجمات في مالي.
* تأجيل قضية إعلاميين.
29 أفريل* لقاء دبلوماسي تونسي كوبي لتعزيز التعاون.
30 أفريل* مطالبة بالإفراج عن صحفي مختطف.
* تحذير من تداعيات غلق مضيق هرمز.
* اختتام دورة أممية بتونس.
