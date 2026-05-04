أهم الأحداث الوطنية لشهر أفريل 2026

في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية لشهرأفريل 2026* مشاركة وزير الداخلية خالد النوري عن بعد في الدورة 43 لمجلس وزراء الداخلية العرب.* اتفاق تونسي مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لتنظيم ورشة عمل بتونس.* مشاركة مجلس نواب الشعب في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي.* زيارة وفد سياحي صيني إلى تونس في إطار الترويج السياحي.* مشاركة تونس في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية.* انتخاب هشام العجبوني أمينًا عامًا للتيار الديمقراطي.* لقاء رئيس الجمهورية مع وزير الفلاحة حول دعم صغار الفلاحين.* إحياء ذكرى وفاة الحبيب بورقيبة بالمنستير بإشراف رئيس الجمهورية.* وصول تونسيين تم إجلاؤهم من لبنان.* لقاءات برلمانية مع سفراء صربيا ومصر.* الحكم بسجن أنس الحمادي سنة واحدة.* جلسة استماع حول تنقيح قوانين المخدرات.* تكريم عسكري لوحدة عائدة من إفريقيا الوسطى.* تنظيم يوم إعلامي حول الانتقال الطاقي.* مشاركة تونس في اجتماع “الإسكوا”.* الإعلان عن المكتب السياسي الجديد للتيار الديمقراطي.* إحياء عيد الشهداء بإشراف رئيس الجمهورية.* مشاركة تونس في إعادة افتتاح مقر تجمع الساحل والصحراء بطرابلس.* تنظيم يوم الكفاءات التونسية بإسبانيا.* لقاء تونسي ليبي لتعزيز التعاون ضمن تجمع الساحل والصحراء.* دعوة تونس لتفعيل دور تجمع الساحل والصحراء.* مشاركة تونس في مراقبة الانتخابات بجيبوتي.* وزير الداخلية يؤكد خضوع الأمنيين للقانون.* إيداع شوقي الطبيب السجن.* تسلم أوراق اعتماد سفيرة رواندا.* أحكام بالسجن في قضايا مالية.* حجز كميات ضخمة من المخدرات وإيقاف متورطين.* أحكام بالسجن ضد راشد الغنوشي وآخرين.* زيارة المفوضة السامية لشؤون الطفل.* مشاورات سياسية تونسية يونانية.* مشاركة برلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي.* تكريم أممي لوحدة مروحيات تونسية.* انتخاب تونس في اتحاد التلفزيون الإفريقي.* الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي (70 سنة).* يوم قنصلي للجالية في فرنسا.* مشاركة تونس في منتدى داكار للأمن.* اختتام مشاركة تونس في الاتحاد البرلماني الدولي.* تحذير نقابة الصحفيين من الخطاب العنصري.* دورة أممية بتونس لقادة البعثات.* دعم تونسي للقضية الفلسطينية.* اجتماع وزاري عربي طارئ.* انطلاق ملتقى “إيراسموس+”.* تأكيد تطوير التكوين العسكري.* افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب.* قرارات إعلامية وثقافية متعددة.* إيقاف الصحفي زياد الهاني.* تعليق نشاط رابطة حقوق الإنسان.* يوم قنصلي بفرنكفورت.* إصدار بطاقة إيداع ضد زياد الهاني.* يوم ترويجي للاستثمار في إسبانيا.* انضمام الحديقة الجيولوجية "الظاهر" لليونسكو.* لقاء تونسي سويدي حول الأمن.* إدانة الهجمات في مالي.* تأجيل قضية إعلاميين.* لقاء دبلوماسي تونسي كوبي لتعزيز التعاون.* مطالبة بالإفراج عن صحفي مختطف.* تحذير من تداعيات غلق مضيق هرمز.* اختتام دورة أممية بتونس.