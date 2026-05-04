أهم الأحداث الوطنية لشهر أفريل 2026

Publié le Lundi 04 Mai 2026 - 16:09
      
في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية لشهرأفريل 2026

01 أفريل

* مشاركة وزير الداخلية خالد النوري عن بعد في الدورة 43 لمجلس وزراء الداخلية العرب.
* اتفاق تونسي مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لتنظيم ورشة عمل بتونس.
* مشاركة مجلس نواب الشعب في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي.


02 أفريل

* زيارة وفد سياحي صيني إلى تونس في إطار الترويج السياحي.
* مشاركة تونس في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية.

05 أفريل

* انتخاب هشام العجبوني أمينًا عامًا للتيار الديمقراطي.
* لقاء رئيس الجمهورية مع وزير الفلاحة حول دعم صغار الفلاحين.

06 أفريل

* إحياء ذكرى وفاة الحبيب بورقيبة بالمنستير بإشراف رئيس الجمهورية.
* وصول تونسيين تم إجلاؤهم من لبنان.
* لقاءات برلمانية مع سفراء صربيا ومصر.

07 أفريل

* الحكم بسجن أنس الحمادي سنة واحدة.
* جلسة استماع حول تنقيح قوانين المخدرات.
* تكريم عسكري لوحدة عائدة من إفريقيا الوسطى.

08 أفريل

* تنظيم يوم إعلامي حول الانتقال الطاقي.
* مشاركة تونس في اجتماع “الإسكوا”.

09 أفريل

* الإعلان عن المكتب السياسي الجديد للتيار الديمقراطي.
* إحياء عيد الشهداء بإشراف رئيس الجمهورية.

10 أفريل

* مشاركة تونس في إعادة افتتاح مقر تجمع الساحل والصحراء بطرابلس.
* تنظيم يوم الكفاءات التونسية بإسبانيا.

11 أفريل

* لقاء تونسي ليبي لتعزيز التعاون ضمن تجمع الساحل والصحراء.

12 أفريل

* دعوة تونس لتفعيل دور تجمع الساحل والصحراء.

13 أفريل

* مشاركة تونس في مراقبة الانتخابات بجيبوتي.
* وزير الداخلية يؤكد خضوع الأمنيين للقانون.

14 أفريل

* إيداع شوقي الطبيب السجن.
* تسلم أوراق اعتماد سفيرة رواندا.
* أحكام بالسجن في قضايا مالية.

15 أفريل

* حجز كميات ضخمة من المخدرات وإيقاف متورطين.
* أحكام بالسجن ضد راشد الغنوشي وآخرين.
* زيارة المفوضة السامية لشؤون الطفل.

16 أفريل

* مشاورات سياسية تونسية يونانية.
* مشاركة برلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي.

17 أفريل

* تكريم أممي لوحدة مروحيات تونسية.
* انتخاب تونس في اتحاد التلفزيون الإفريقي.

18 أفريل

* الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي (70 سنة).

19 أفريل

* يوم قنصلي للجالية في فرنسا.
* مشاركة تونس في منتدى داكار للأمن.

20 أفريل

* اختتام مشاركة تونس في الاتحاد البرلماني الدولي.
* تحذير نقابة الصحفيين من الخطاب العنصري.
* دورة أممية بتونس لقادة البعثات.

21 أفريل

* دعم تونسي للقضية الفلسطينية.
* اجتماع وزاري عربي طارئ.
* انطلاق ملتقى “إيراسموس+”.

22 أفريل

* تأكيد تطوير التكوين العسكري.

23 أفريل

* افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب.
* قرارات إعلامية وثقافية متعددة.

24 أفريل

* إيقاف الصحفي زياد الهاني.
* تعليق نشاط رابطة حقوق الإنسان.

26 أفريل

* يوم قنصلي بفرنكفورت.
* إصدار بطاقة إيداع ضد زياد الهاني.

27 أفريل

* يوم ترويجي للاستثمار في إسبانيا.
* انضمام الحديقة الجيولوجية "الظاهر" لليونسكو.

28 أفريل

* لقاء تونسي سويدي حول الأمن.
* إدانة الهجمات في مالي.
* تأجيل قضية إعلاميين.

29 أفريل

* لقاء دبلوماسي تونسي كوبي لتعزيز التعاون.

30 أفريل

* مطالبة بالإفراج عن صحفي مختطف.
* تحذير من تداعيات غلق مضيق هرمز.
* اختتام دورة أممية بتونس.
