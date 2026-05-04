وفد من البنك الدولي يزور تونس في اطار مرافقة برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية

يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي مهمّة إلى تونس من 4 وحتّى 8 ماي 2026، في اطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة.

ويسعى الوفد ضمن هذه المهمة إلى تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع، وستعقد لأجل ذلك سلسلة من جلسات العمل على المستويات الوطني والجهوي والمحلي، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من منشآت التصرف في النفايات للاطلاع على واقع المنظومة وتحديد حاجياتها التقنية.


كما تتضمن الزيارة إجراء لقاءات مع عدد من الشركاء الدوليين الداعمين للقطاع، في إطار دعم تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون، بما يساهم في تطوير منظومة متكاملة ومستديمة للتصرف في النفايات.
