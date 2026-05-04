泰康电子公司选择突尼斯作为其在中国境外的首个生产基地

经济与规划部长萨米尔·阿卜杜勒哈菲兹先生于2026年5月4日（周一）会见了泰康电子公司的代表团。该公司选择突尼斯作为其在中国境外的首个生产基地。代表团成员包括公司首席执行官莫利·陈先生和总经理库尔特·王先生。该公司已完成所有前期准备阶段，包括土地购置。泰康电子突尼斯公司的业务将专注于机械工业，包括高精度电动汽车和电子元器件制造。首期投资额约为4000万第纳尔，将创造约300个就业岗位，公司产品将全部用于出口。莫利·陈先生借此机会介绍了母公司的业务情况，以及其旨在通过采用最新技术进一步加强和扩大业务的战略计划和方案，以巩固公司满足海外市场需求的能力。莫利·陈先生表示，选择突尼斯作为母公司在中国以外的首个生产基地，是经过深入研究后作出的决定，研究证实突尼斯具备成功实施公司计划并实现其目标的优势和潜力。萨米尔·阿卜杜勒哈菲兹先生对突尼斯被选中表示满意，并强调该部及其相关投资机构愿意提供必要支持并给予所需协助，以使公司能够在最佳条件和最短时间内启动运营和生产。出席此次会议的还有：突尼斯外国投资促进局局长兼突尼斯投资局代理局长贾拉勒·塔比卜先生、该部和突尼斯投资局的多位干部，以及苏塞发展区（创新城）总经理希沙姆·图尔基先生。