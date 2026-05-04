شاكيرا تحطم الرقم القياسي وتجذب مليوني شخص في حفل مجاني على شاطئ كوباكابانا

Shakira gave a free concert on Copacabana Beach in Rio de Janeiro on Saturday night, an event that the city’s mayor said drew 2 million people to one of the world’s most iconic waterfronts. Read more: https://t.co/rhqTsDNgxD pic.twitter.com/fv3Etx2jpR — The Associated Press (@AP) May 3, 2026

Mais uma vez, a história foi feita nas areias de Copacabana. @shakira gigante, encantou o Rio, o Brasil, o mundo e se consagrou a rainha da América Latina no maior palco da terra. Muito obrigado. Que venha, 2027! pic.twitter.com/6YDmcL2bwP — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) May 3, 2026

اجتذبت النجمة الكولومبية شاكيرا ما يقدر بنحو مليوني معجب إلى شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، حيث قدمت حفلا مجانيا وصفه مسؤولو المدينة بأنه شهد أكبر جمهور في مسيرتها المهنية.وقد أقيم العرض يوم السبت كجزء من مهرجان "تودو موندو نو ريو"، وجذب معجبين من جميع أنحاء البرازيل وخارجها إلى الواجهة البحرية، حيث قدمت المغنية باقة من أغنياتها الناجحة.ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، خاطبت المغنية الكولومبية الجمهور باللغة البرتغالية، وتحدثت عن زياراتها الأولى للبرازيل وعن علاقتها الطويلة بهذا البلد.وقالت على المسرح: "وصلت إلى هنا عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، أحلم بالغناء من أجلكم، والآن انظروا إلى هذا. الحياة سحرية".وانضم إلى شاكيرا على المسرح عدد من الفنانين البرازيليين، وافتتح الحفل عرض بالطائرات المسيرة (درون) ضم حوالي 1500 طائرة.من جهتها، قدرت مسؤولو المدينة أن الحدث جلب حوالي 161 مليون دولار، مما عاد بالأرباح على الفنادق والمطاعم والشركات المحلية الأخرى.يذكر أن الحفلات الموسيقية واسعة النطاق على شاطئ كوباكابانا أصبحت تشكل عامل جذب مهما للمدينة، حيث قدم فنانون كبار مثل مادونا وليدي غاغا عروضا هناك في السنوات الأخيرة لجماهير كبيرة مماثلة.ويأتي هذا العرض كجزء من جولة شاكيرا العالمية "لاس موجيريس يا نو يوران"، وكانت المغنية قد قدمت في وقت سابق من هذا العام عرضا مجانيا لنحو 400 ألف معجب في ساحة زوكالو بمدينة مكسيكو. ومن المقرر أن تنقل شاكيرا جولتها إلى الولايات المتحدة هذا الصيف، مع سلسلة محدودة من العروض في الصالات المغلقة تبدأ في كاليفورنيا في جوان المقبل.