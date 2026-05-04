توتر داخل ريال مدريد بسبب تصرف مبابي الأخير

تزايدت التقارير الصحفية حول توتر في العلاقة بين كيليان مبابي وإدارة ريال مدريد، بعد الجدل الذي أثارته رحلته الأخيرة إلى إيطاليا خلال فترة تعافيه من إصابة عضلية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس"، حصل مبابي على إذن من النادي لقضاء فترة راحة قصيرة، إلا أن سفره إلى مدينة كالياري برفقة الممثلة الإسبانية إيستر إكسبوزيتو وظهوره الإعلامي الواسع أثار استياء داخل أروقة النادي.



أشارت التقارير إلى أن توقيت الرحلة جاء في مرحلة حساسة من الموسم، حيث يستعد الفريق لمباريات حاسمة، ما دفع بعض المسؤولين إلى اعتبار سلوك اللاعب غير متناسب مع الوضع الرياضي الحالي.


كما تحدثت مصادر إعلامية عن أن هذا الجدل ساهم في زيادة التوتر داخل غرفة الملابس، وسط حديث عن تراجع التواصل بين مبابي وبعض زملائه، رغم الأرقام اللافتة التي يحققها هذا الموسم بتسجيله 41 هدفاً في 41 مباراة بمختلف البطولات.

في المقابل، اعتبر بعض الصحفيين أن الضجة المثارة، خاصة بشأن عودته المتأخرة إلى مدريد قبل مواجهة إسبانيول، تعكس حجم الضغط الإعلامي الكبير المحيط بالنجم الفرنسي في هذه المرحلة.

ورغم الجدل، يظل مبابي أحد أبرز عناصر الفريق من حيث الفعالية الهجومية، في وقت يعيش فيه ريال مدريد فترة حاسمة في سباق الدوري الإسباني، مع اقترابه من فقدان لقب الدوري الإسباني لصالح برشلونة.

وفي حال حسم برشلونة مواجهة "الكلاسيكو" المقبلة، سيتوج رسمياً باللقب قبل 3 جولات من نهاية الموسم، فيما كان ريال مدريد قد ودّع منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي.
