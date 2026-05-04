الرابطة المحترفة الثانية: فاروق الجنحاوي رسميا مدربا جديدا لمستقبل القصرين

Publié le Lundi 04 Mai 2026 - 12:59
      
اتفقت الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بالقصرين المنتمي للمجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم رسميا مع المدرب فاروق الجنحاوي لتولي تدريب الفريق الاول.

وسيخلف الجنحاوي على رأس الجهاز الفني عثمان الشهايبي الذي تم فك الارتباط معه بالتراضي أمس الاحد على خلفية تراجع النتائج خلال الجولات الثلاث الماضية بعد خسارتين أمام نسر جلمة وهلال الرديف بنفس النتيجة صفر-1 وتعادل مع الملعب القابسي بنتيجة 1-1.

وفي المقابل، تقرر الابقاء على بقية تركيبة الاطار الفني التي تضم المدرب المساعد ثابت القاهري ومدرب حراس المرمى محمد عمر دمق والمعد البدني ثامر خضراوي.

ويستضيف مستقبل القصرين لحساب الجولة السادسة والعشرين الأخيرة اتحاد قصور الساف يوم الثلاثاء 12 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة مساء.

ويحتل فريق السباسب المركز الثالث ضمن مجموعته برصيد 44 نقطة على بعد تسع نقاط من تقدم ساقية الداير المتصدر وثماني نقاط من الملعب القابسي صاحب المركز الثاني.
وتأكد زملاء القائد عصام دخيللي من خوض دورة ملحق الصعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. وسيلاقي الفريق في نصف نهائي ملحق الصعود خارج أرضه صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى.
