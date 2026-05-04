وكالة تونس إفريقيا للأنباء والبنك الوطني الفلاحي يوقعان اتفاقية إطار للشراكة

وقّعت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، اتفاقية إطار للشراكة مع البنك الوطني الفلاحي تمتد على ثلاث سنوات، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين العموميتين وتطوير مجالات العمل المشترك.وتولّى إمضاء الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام للوكالة ناجح الميساوي والمدير العام للبنك أحمد بن مولاهم، بحضور عدد من الإطارات من المؤسستين، حيث تم التأكيد على أهمية هذه المبادرة في دعم التكامل والتعاون بين قطاع الإعلام والقطاع البنكي.وتتضمن الاتفاقية إرساء آليات تعاون متقدمة في مجالات التغطية الإعلامية بمختلف أشكالها، إلى جانب إنتاج محتوى إعلامي متخصص، خاصة في القطاع الفلاحي.وتشمل بنود الاتفاق كذلك إطلاق برامج إعلامية موجهة، والمشاركة في حملات توعوية وطنية، فضلا عن دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير قدرات الفاعلين في المجال الفلاحي.وأكد الطرفان التزامهما باحترام المعايير المهنية لكل مؤسسة، والعمل على تعزيز حضورهما المشترك ومواكبة التحولات المتسارعة في مجالي الإعلام والاتصال، بما يساهم في دعم تمويل وتنمية القطاع الفلاحي.