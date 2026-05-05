Babnet   Latest update 11:48 Tunis

امتحانات نهاية السنة الدراسية: التلميذ يتعرض لضغط نفسي داخلي وخارجي يؤثر على مردوده (مختص في علم اجتماع التربية)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f9cb765141d6.33396738_gqflniepmjokh.jpg>
صورة تعبيرية
Bookmark article    Publié le Mardi 05 Mai 2026 - 11:48 قراءة: 1 د, 16 ث
      
أفاد المختص في علم اجتماع التربية محمد الناكوع اليوم الثلاثاء أن التلميذ يتعرّض قُبيل الامتحانات وانتهاء السنة الدراسية بالنسبة للاقسام النهائية أو بقية الأقسام في مختلف المراحل التعليمية الى ضغط نفسي داخلي (مرتبط بالتلميذ نفسه وسقف انتظاراته) وخارجي (متعلق بنواة الاسرة والاقارب والبيئة المحيطة به) مما يؤثر على مردوده.

وأوضح محمد الناكوع في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن التلميذ يُعرّض نفسه للضغط الداخلي عبر رفع سقف انتظاراته تفوق طاقة امكانياته ويمكن ان يقع فريسة المقارنة مع أترابه أو في مثل سنه أو من يفوقه أو دونه، معتبرا أن هذا العامل الخارجي يمكن ان يكون إيجابيا أو سلبيا.

وأضاف أن التلميذ يصبح متحملا للمسؤولية أو بالعكس اذ يركن الى الراحة طيلة السنة ويرفع من سقف توقعاته في النجاح دون بذل المجهود اللازم حسب تقديره.

واعتبر المختص في علم اجتماع التربية أن الضغط الخارجي يتمثل في انتظارات العائلة العالية دون مراعاة امكانيات أبنائهم واثقال كاهلهم بالدروس الخصوصية لتحصيل نتيجة هامة والتي أصبحت بدورها عملية تلقين دون بناء الفكر واستنزاف للموارد المالية وقد يعمد الاولياء أحيانا الى الجمع بين اكثر من مدرس في نفس المادة خاصة لدى تلاميذ الأقسام النهائية.

ولفت الى أن عديد العائلات تسعى الى التثمين الاجتماعي أي إعطاء قيمة لمهنة دون مهنة أخرى وهو ما يتحكم في الاختيارات عند التوجيه دون فسح المجال أمام التلميذ لاختيار الشعب حسب امكانياته ورغباته.
ودعا محمد الناكوع العائلة الى خلق جو إيجابي والخروج من التوقعات والمقارنات ودعم الطفل نفسيا واعطائه فرصة للترويح عن النفس وممارسة الرياضة لاخراج الطاقة السلبية الى جانب اتباع حمية غذائية سليمة والابتعاد عن تناول المنبهات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والنوم مبكرا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328686

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 05 ماي 2026 | 18 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:13
16:03
12:23
05:21
03:43
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-17
25°-17
24°-15
25°-15
32°-16
  • Avoirs en devises 25007,4
  • (04/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (04/05)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/05)     2736,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/05)   28109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>