فيديو اليوم... عبد السلام بوحوش لأحد مشجعي الترجي " اقعد غادي كانك معاركي "

دخل المدير الفني لشبيبة العمران عبد السلام بوحوش في مشادة مع أحد مشجعي الترجي الرياضي التونسي بعد انتهاء المباراة ضمن البطولة بخسارة هدف لصفر.وقال بوحوش المثير للجدل للمشجع " كانك راجل ومعاركي أهبطلي".وسعت عناصر الأمن لمنع بوحوش من الصعود لمدرجات للرد على المشجع.وكان الترجي الرياضي التونسي شدّد ملاحقته للمتصدر النادي الإفريقي، عقب فوزه أمس خارج ميدانه على شبيبة العمران بنتيجة، في إطار الدفعة الثانية من الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقةعبر ضربة جزاء نفذها ياسين مرياح، ليرفع الترجي رصيده إلىفي المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط عن الإفريقي ()، قبل مواجهتهما المرتقبة في دربي العاصمة.وشهدت المباراة إقصاء لاعبين، هما محمد أمين بن عمر من جانب شبيبة العمران (د26) وحمزة الجلاصي من جانب الترجي (د70).