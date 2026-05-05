قبلي: وقفة احتجاجية امام مقر مركز التكوين والتدريب المهني بدوز للمطالبة بايجاد حلول لاشكاليات القطاع

نفّذ عدد من إطارات واعوان قطاع التكوين المهني بقبلي، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام مركز التكوين والتدريب المهني بدوز، للمطالبة يايجاد حلول للاشكاليات التى يشهدها القطاع خاصة في ما يتعلق باتمام المشاريع ومن ثمة الحرمان من التمتع بالتكوين.واوضح الكاتب العام للجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل مروان المناعي في تصريح لصحفي "وات" انّ القطاع يشهد عديد الصعوبات تتعلق أساسا بعدم تقدم الاشغال بمشروع بناء مركز للتكوين والتدريب المهني بدوز المتعطلة منذ سنة 2023، وعدم استكمال تجهيز ورشات مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي، فضلا عن حرمان المتكونين بالجهة من التمتع بالتكوين لتطوير مهاراتهم، وفق قوله.واضاف ان هذه الصعوبات تستوجب إعطاء دفعة للقطاع والالتزام بروزنامة واضحة لحل الإشكاليات مع مراعاة الاختصاصات التي حدّدتها الجهات والتي تم الاتفاق حولها، مشيرا الى ان التحركات الاحتجاجية ستشهد مزيدا من التصعيد من خلال تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 13 ماي بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني وغيرها من التحركات للدفاع عن القطاع.ومن ناحيته، اكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للتكوين المهني بقبلي عبد الجليل بوعزة لصحفي "وات" ان الوقفة الاحتجاجية التي يتم تنفيذها اليوم امام مشروع مركز التكوين والتدريب المهني بدوز، تندرج في اطار التحركات المدافعة عن القطاع الذي يشهد تعثّرا في إتمام المشاريع سواء من ناحية البناءات بمركز دوز او التجهيزات بمركز قبلي علاوة عن الإشكاليات المتعلقة بالمتكونين والعملة.واضاف ان من شان ذلك ان يخلق حالة من الاحتقان في ظل غياب الحلول من طرف الوكالة التونسية للتكوين المهني، الامر الذي يحرم العديد من المتكونين من الالتحاق بهذه المراكز للحصول على شهادات تؤهلهم لدخول سوق الشغل في الكثير من الاختصاصات المطلوبة ومنها قطاع الطاقات المتجددة.