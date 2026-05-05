ترامب: على إيران إبرام "الصفقة الصحيحة" معنا وإلا سنحقق النصر بسهولة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستضطر في نهاية المطاف إلى إبرام "الصفقة الصحيحة" مع واشنطن، وإلا فإن الولايات المتحدة ستحقق النصر بسهولة تامة على حد قوله.

وقال ترامب في حوار مع المذيع هيو هيويت: "في كلتا الحالتين، سننتصر، إما أن نُبرم الصفقة الصحيحة، أو ننتصر بسهولة بالغة".


وأكد أن الولايات المتحدة حققت بالفعل انتصارا على إيران من الناحية العسكرية، مدعيا أن طهران كانت تمتلك في السابق 159 سفينة، غير أنها باتت جميعها "في قاع البحر".


وأضاف: "أخرجنا اليوم ثماني سفن إيرانية من الخدمة، لقد اختزلت قدراتهم إلى هذه الزوارق السريعة الصغيرة الرخيصة الثمن التي يركبون عليها رشاشا، ظانين أن ذلك كاف، لقد دمرنا اليوم ثماني منها".

وختم ترامب تصريحاته مشددا على أن الهدف الأسمى للولايات المتحدة هو حرمان إيران من امتلاك السلاح النووي، قائلا: "في كلتا الحالتين، ثمة أمر محسوم: لن يمتلكوا السلاح النووي أبدا".
