تونس تشارك في بطولة افريقيا لألعاب القوى بالعاصمة الغانية آكرا من 12 الى 17 ماي الجاري

تشارك تونس في بطولة افريقيا لألعاب القوى التي ستقام بالعاصمة الغانية آكرا من 12 الى 17 ماي الجاري بخمسة عناصر (عنصران في الاكابر وثلاثة عناصر في الكبريات) وفق ما أورده المكلف بتسيير الإدارة الفنية الوطنية للجامعة محمد الحبيب بالحاج في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء.وأوضح بالحاج ان المشاركة التونسية ستكون ممثلة بكل من عبد السلام العيوني (800 متر و1500 متر) ومحسن العناني (إطاحة المطرقة) ودرة المحفوظي (القفز بالزانة) وندى الشرودي (السباعي ودفع الجلة) ورحاب الظاهري (3000 متر موانع)، مضيفا ان الإطار الفني المتألف من المدربين سامي الطرابلسي وعياد بن رحيم ونور الدين كمون سيشرف على حظوظ الخماسي التونسي في هذه البطولة القارية.وبيّن بالحاج ان البطولة ستشهد غياب محمد أمين الجهيناوي الذي يواصل التدريبات في اختصاصه الجديد (5000 متر) ، بهدف تحطيم الرقم القياسي التونسي الصامد باسم العداء السابق فتحي البكوش منذ سنوات، مع المحافظة على اختصاصه الاصلي 3000 متر موانع.كما تشهد البطولة غياب مروى بوزياني التي تكثف تحضيراتها للمشاركة في فعاليات الدوري الماسي من خلال الملتقيين الذين سيقامان يومي 16 و23 ماي الجاري بمدينتي شانغهاي وشيامين الصينيتين، علاوة على غياب أحمد الجزيري المختص في سباقات 3000 متر موانع، الذي يتابع تحضيراته للمشاركة في الالعاب المتوسطية بمدينة تارانتو الايطالية خلال شهر اوت القادم.