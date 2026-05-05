Babnet   Latest update 15:04 Tunis

تونس تشارك في بطولة افريقيا لألعاب القوى بالعاصمة الغانية آكرا من 12 الى 17 ماي الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/7/athletisme2.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 05 Mai 2026 - 14:03 قراءة: 0 د, 59 ث
      
تشارك تونس في بطولة افريقيا لألعاب القوى التي ستقام بالعاصمة الغانية آكرا من 12 الى 17 ماي الجاري بخمسة عناصر (عنصران في الاكابر وثلاثة عناصر في الكبريات) وفق ما أورده المكلف بتسيير الإدارة الفنية الوطنية للجامعة محمد الحبيب بالحاج في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأوضح بالحاج ان المشاركة التونسية ستكون ممثلة بكل من عبد السلام العيوني (800 متر و1500 متر) ومحسن العناني (إطاحة المطرقة) ودرة المحفوظي (القفز بالزانة) وندى الشرودي (السباعي ودفع الجلة) ورحاب الظاهري (3000 متر موانع)، مضيفا ان الإطار الفني المتألف من المدربين سامي الطرابلسي وعياد بن رحيم ونور الدين كمون سيشرف على حظوظ الخماسي التونسي في هذه البطولة القارية.

وبيّن بالحاج ان البطولة ستشهد غياب محمد أمين الجهيناوي الذي يواصل التدريبات في اختصاصه الجديد (5000 متر) ، بهدف تحطيم الرقم القياسي التونسي الصامد باسم العداء السابق فتحي البكوش منذ سنوات، مع المحافظة على اختصاصه الاصلي 3000 متر موانع.
كما تشهد البطولة غياب مروى بوزياني التي تكثف تحضيراتها للمشاركة في فعاليات الدوري الماسي من خلال الملتقيين الذين سيقامان يومي 16 و23 ماي الجاري بمدينتي شانغهاي وشيامين الصينيتين، علاوة على غياب أحمد الجزيري المختص في سباقات 3000 متر موانع، الذي يتابع تحضيراته للمشاركة في الالعاب المتوسطية بمدينة تارانتو الايطالية خلال شهر اوت القادم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328690

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 05 ماي 2026 | 18 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:13
16:03
12:23
05:21
03:43
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-17
24°-17
23°-16
28°-17
31°-16
  • Avoirs en devises 25007,4
  • (04/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (04/05)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/05)     2736,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/05)   28109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>