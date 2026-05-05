الخارجية الإيرانية: طهران لا تكن أي عداء للدول العربية في الخليج وعليها التوقف عن "استعارة الأمن"

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ليس سوى "مصدر عدم استقرار" في غرب آسيا، ويعرض الدول المستضيفة لتلك القواعد للخطر.وأكد بقائي أنه على دول الخليج التوقف عن محاولات "استعارة الأمن" من القوى خارج الإقليم.وأضاف أن الموقف الإيراني الثابت هو أن الأمن الحقيقي والمستدام في الخليج لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون المحلي بين دول المنطقة، دون أي تدخل خارجي.ووفقا له فإن "الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة لا يجلب سوى انعدام الأمن. فالقواعد العسكرية لواشنطن تعرض الدول المستضيفة لمخاطر غير ضرورية بدلاً من توفير حماية حقيقية".وأشار إلى أن على الدول المجاورة متابعة الحوار البناء وإنشاء آليات إقليمية مشتركة للأمن.وتابع: "إيران لا تكن أي عداء تجاه الدول العربية في الخليج الفارسي، وهي ملتزمة تماما بإقامة علاقات قوية ومحترمة وقائمة على المنفعة المتبادلة، وفقا للسيادة والمصالح المشتركة".وأكد أن "الإيرانيين لا يستسلمون أبدا للضغوط، والجمهورية الإسلامية مستعدة للدفاع عن سلامة أراضيها ومصالحها الوطنية ضد أي تهديد أو اعتداء خارجي".وشدد على أن "أي إجراء دفاعي إيراني سيكون موجها بدقة وبشكل حاسم ضد الممتلكات والقواعد الأمريكية التي تُستخدم بنشاط لشن عدوان على الجمهورية الإسلامية، ولن يكون موجها بأي حال من الأحوال ضد دول المنطقة نفسها".