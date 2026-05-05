ندوة مفتوحة لتقديم نتائج أعمال الدورة الثانية للملتقى الوطني للماء يوم 9 ماي 2026 بتونس العاصمة

تنظم جمعية نوماد 08 والمرصد التونسي للمياه، ندوة مفتوحة لتقديم نتائج أعمال الدورة الثانية للملتقى الوطني للماء، يوم السبت 9 ماي الجاري، بقاعة سينما الريو بتونس العاصمة

ويأتي هذا اللقاء لتقديم الحصيلة الفنية للملتقى، الذي انتظم بمدينة شنني بولاية قابس، من 24 الى 26 أفريل 2026 تحت شعار " الماء والطاقة ...رهانات السيادة الوطنية في مواجهة التحديات الاقليمية والامبريالية "


ويشارك في هذه الندوة ثلة من الخبراء والجامعيين والمواطنين وممثلين عن المجتمع المدني لمناقشة خارطة الطريق من أجل عدالة مائية ومناخية ناجعة


وسيتم، خلال هذا اللقاء عرض التوصيات الوطنية والمقترحات التي قدمها المشاركون خلال الملتقى حول قضايا استراتيجية الأمن المائي والطاقي ومن أبرزها تفكيك استراتيجيات الهيدروجين الاخضر ومشاريع الطاقات المتجددة وسبل تحقيق سيادة حقيقية على الموارد الطبيعية

يشار، الى أن الملتقى الوطني للماء هو إطار حواري وتشاركي يُنظمه المرصد التونسي للماء وجمعية "نوماد 08"، ويهدف إلى فتح حوار وطني شامل حول إشكاليات المياه في تونس وندرة الموارد المائية وتداعيات التغيرات المناخية.

يذكر، أن الدورة الاولى للملتقى انعقدت سنة 2024 بمدينة وتم الاعلان عن الدورة الثانية لسنة 2026 لمناقشة روابط الماء بالطاقة والوضع الدولي .وقد نظمت الجمعية في هذا الاطار لقاءات جهوية تحضيرية (مثل لقاء قابس في جانفي 2026) لتعميق النقاش حول قضايا الحق في الماء. وركزت التوصيات على ضرورة إيجاد حلول للتزود بالماء الصالح للشراب في المناطق العطش.
