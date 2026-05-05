الرابطة الأولى: برنامج الجولة 29 قبل الأخيرة
تُجرى مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام 8 و9 و10 ماي، انطلاقًا من الساعة الرابعة بعد الظهر.
الجمعة 8 ماي 2026* الملعب التونسي – اتحاد بن قردان
* مستقبل سليمان – مستقبل قابس
* الأولمبي الباجي – شبيبة العمران
* شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري
السبت 9 ماي 2026* مستقبل المرسى – النادي الصفاقسي
* النجم الساحلي – النادي البنزرتي
* الترجي الجرجيسي – نجم المتلوي
الأحد 10 ماي 2026* الترجي الرياضي التونسي – النادي الإفريقي
مواجهة حاسمةتتجه الأنظار إلى دربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، في مباراة قد تكون حاسمة في سباق التتويج قبل الجولة الأخيرة من البطولة.
