الرابطة الأولى: برنامج الجولة 29 قبل الأخيرة

تُجرى مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام 8 و9 و10 ماي، انطلاقًا من الساعة الرابعة بعد الظهر.

الجمعة 8 ماي 2026

* الملعب التونسي – اتحاد بن قردان
* مستقبل سليمان – مستقبل قابس
* الأولمبي الباجي – شبيبة العمران

* شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري

السبت 9 ماي 2026

* مستقبل المرسى – النادي الصفاقسي
* النجم الساحلي – النادي البنزرتي
* الترجي الجرجيسي – نجم المتلوي

الأحد 10 ماي 2026

* الترجي الرياضي التونسي – النادي الإفريقي

مواجهة حاسمة

تتجه الأنظار إلى دربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، في مباراة قد تكون حاسمة في سباق التتويج قبل الجولة الأخيرة من البطولة.
