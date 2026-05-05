الرابطة الأولى: برنامج الجولة 29 قبل الأخيرة

الجمعة 8 ماي 2026





السبت 9 ماي 2026



الأحد 10 ماي 2026



مواجهة حاسمة



تُجرى مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام 8 و9 و10 ماي، انطلاقًا من الساعة الرابعة بعد الظهر.* الملعب التونسي – اتحاد بن قردان* مستقبل سليمان – مستقبل قابس* الأولمبي الباجي – شبيبة العمران* شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري* مستقبل المرسى – النادي الصفاقسي* النجم الساحلي – النادي البنزرتي* الترجي الجرجيسي – نجم المتلوي* الترجي الرياضي التونسي – النادي الإفريقيتتجه الأنظار إلى دربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، في مباراة قد تكون حاسمة في سباق التتويج قبل الجولة الأخيرة من البطولة.