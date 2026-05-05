النادي الإفريقي يندد بمحاولة إضرام النار في مركب “الحديقة أ” ويؤكد تتبّع المتورطين قضائياً

أعربت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لمحاولة إضرام النار باستعمال مادة البنزين بالمركب الرياضي منير القبائلي “الحديقة أ”، معتبرةً أن ما حدث يمثل عملاً إجرامياً خطيراً لا يمت بصلة إلى الرياضة ولا إلى قيم الروح الرياضية.

وثمّنت الهيئة في بيانها المجهودات الأمنية التي أفضت إلى إيقاف عدد من المشتبه بهم المتورطين في الحادثة، مؤكدة في المقابل تمسك النادي الكامل بحقه في تتبّع كل من يثبت تورطه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حمايةً لممتلكات النادي وسلامة محيطه.


كما دعت الهيئة المديرة جماهير الفريق إلى التحلي باليقظة وضبط النفس، والالتفاف حول ناديهم في إطار من المسؤولية والاحترام، دفاعاً عن قيم الرياضة النبيلة.
