وزارة الأسرة تنظم المعرض الوطني للأسر المنتجة من 14 إلى 17 ماي الجاري

تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ من 14 إلى 17 ماي الجاري بقاعة الأخبار بالعاصمة المعرض الوطني للأسر المنتجة تحت شعار "أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا" وذلك قي اطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من شهر ماي الجاري.وينتظم هذا المعرض حسب بلاغ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ اليوم الاربعاء على صفحتها على فيسبوك بمشاركة 30 أسرة منتجة منتفعة ببرامج الوزارة للإدماج الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة وأمهات التلاميذ والمجامع التنمويّة النسائيّة والشركات الأهلية من ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة.ويهدف هذا المعرض الوطني إلى مساعدة الأسر المنتجة على تسويق منتوجاتها والتعريف بقيمتها وجودتها ودعم مساهمتها في الدورة الاقتصادية وتوفير فضاء من المنتج إلى المستهلك لعرض وتسويق المنتجات الأسرية ذات الجودة وبأسعار تنافسيّة مناسبة تراعي ميزانية الأسر التونسية.وسيوفّر المعرض باقة من المنتوجات التقليديّة المتنوعة على غرار منتوجات العسل ومشتقاته والحلويات التقليديّة والأجبان والعصائر وتقطير الزيوت النباتيّة بالإضافة إلى مواد التجميل والعطورات والتحف الخشبيّة وغيرها من المنتوجات القيّمة.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ستنظّم بشكل موازي معارض جهويّة بمختلف ولايات الجمهورية لفائدة الأسر المنتجة، بمبادرة من سائر المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة خلال الفترة ذاتها، بما يساهم في تثمين المنتوجات المحليّة وتسويقها وتعزيز آليّات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر.