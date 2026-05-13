JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:56 Tunis

وزارة الأسرة تنظم المعرض الوطني للأسر المنتجة من 14 إلى 17 ماي الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0439f7004b28.98633963_nipgemqfjlhok.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 13:43 قراءة: 0 د, 59 ث
      
تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ من 14 إلى 17 ماي الجاري بقاعة الأخبار بالعاصمة المعرض الوطني للأسر المنتجة تحت شعار "أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا" وذلك قي اطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من شهر ماي الجاري.

وينتظم هذا المعرض حسب بلاغ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ اليوم الاربعاء على صفحتها على فيسبوك بمشاركة 30 أسرة منتجة منتفعة ببرامج الوزارة للإدماج الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة وأمهات التلاميذ والمجامع التنمويّة النسائيّة والشركات الأهلية من ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة.


ويهدف هذا المعرض الوطني إلى مساعدة الأسر المنتجة على تسويق منتوجاتها والتعريف بقيمتها وجودتها ودعم مساهمتها في الدورة الاقتصادية وتوفير فضاء من المنتج إلى المستهلك لعرض وتسويق المنتجات الأسرية ذات الجودة وبأسعار تنافسيّة مناسبة تراعي ميزانية الأسر التونسية.


وسيوفّر المعرض باقة من المنتوجات التقليديّة المتنوعة على غرار منتوجات العسل ومشتقاته والحلويات التقليديّة والأجبان والعصائر وتقطير الزيوت النباتيّة بالإضافة إلى مواد التجميل والعطورات والتحف الخشبيّة وغيرها من المنتوجات القيّمة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ستنظّم بشكل موازي معارض جهويّة بمختلف ولايات الجمهورية لفائدة الأسر المنتجة، بمبادرة من سائر المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة خلال الفترة ذاتها، بما يساهم في تثمين المنتوجات المحليّة وتسويقها وتعزيز آليّات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329190

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:00
19:20
16:04
12:23
05:14
03:32
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
10.8 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
28°-15
26°-18
23°-16
23°-16
  • Avoirs en devises 25733,7
  • (12/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,40455 DT
  • (12/05)
  • 1 $ = 2,87022 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/05)     2814,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/05)   28134 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>