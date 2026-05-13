انطلاق عمليات التحقق الدوري من أدوات القيس بالمحلات التجارية ببلدية باردو نهاية ماي الجاري

أعلنت بلدية باردو، في بلاغ صادر عن الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية، عن برمجة عمليات التحقق الدوري والوسم على أدوات القيس المعتمدة في المحلات التجارية بالمنطقة البلدية لسنة 2026.وتأتي هذه العملية، وفق نص البلاغ، بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بتونس، وذلك في إطار الحرص على ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين من خلال التثبت من دقة موازين وآلات القيس المستخدمة.وقد حددت البلدية جدولا زمنيا لتنفيذ هذه المعاينات في الأسواق البلدية التابعة للمنطقة وفق المواعيد التالية:• السوق البلدي بقصر السعيد: يومي 28 و29 ماي 2026.• السوق البلدي فطومة بورقيبة: أيام 01 و02 و03 جوان 2026.ودعت بلدية باردو كافة أصحاب المحلات التجارية المعنيين بضرورة الحضور في المواعيد المذكورة والالتزام بالبرنامج المعلن عنه.كما شددت على وجوب قيام التجار بمستلزمات الصيانة المستوجبة قانونا لأدوات القيس الخاصة بهم قبل عرضها على المصالح المختصة للتحقق والوسم.