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الحرس الثوري الإيراني: قصفنا قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين

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Bookmark article    Publié le Samedi 06 Juin 2026 - 10:17 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته الجوية استهدفت الليلة الماضية قاعدتين جويتين أمريكيتين في الكويت ومنشآت هامة متبقية تابعة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين.

وجاء في بيان له: "في تمام الساعة 1:30 من صباح اليوم، حاولت 4 ناقلات نفط مخالفة بتحريض وتوجيه من الجيش الأمريكي العدواني الخروج من مضيق هرمز بشكل غير قانوني دون تنسيق ودون الالتفات إلى تحذيرات القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني. وبعد التحذير، تم استهداف إحدى الناقلات وإيقافها، بينما عادت الناقلتان الأخريان أدراجهما".


وأضاف البيان: "عقب هذا الحادث، في تمام الساعة 2 صباحا، قصفت طائرات مسيّرة أمريكية منشأة اتصالات في قشم وأخرى في سيريك بقذيفين. وردا على عدوان الجيش الأمريكي، استهدفت القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني على الفور قاعدتين جويتين أمريكيتين في الكويت، هما قاعدة علي السالم، ومنشآت هامة متبقية تابعة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، بصواريخ باليستية".


كما حذر الحرس الثوري الجانب الأمريكي من أنه "إذا تكررت هذه الأعمال العدائية، فلن يكون الرد محدودا. ستتحملون عواقب الإغلاق التام لمضيق هرمز أمام صادراتكم من النفط والغاز".
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