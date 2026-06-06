غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تدعو كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة الى المشاركة في معرض الجزائر الدولي من 22 الى 27 جوان 2026
تعلم غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة، أن الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي (FIA 2026) ستنعقد من 22 الى 27 جوان الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر
ويأتي تنظيم هذا المعرض، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للغرفة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في إطار دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية، وخاصة السوق الجزائرية الشقيقة
ويعد هذا الحدث أحد أكبرالتظاهرات الاقتصادية والتجارية في الجزائر وافريقيا، حيث يجمع سنويا مئات المؤسسات المحلية والدولية من مختلف القطاعات الاقتصادية
وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية الى ارساء الشراكات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري
وقد دأبت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي (CCINO) على المشاركة بصفة منتظمة في هذا الحدث الاقتصادي الهام كل سنة، داعية المؤسسات الراغبة في المشاركة الى الاتصال بمصالح الغرفة للحصول
على مزيد من المعلومات حول هذا الموعد الاقتصادي
رصد
ويأتي تنظيم هذا المعرض، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للغرفة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في إطار دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية، وخاصة السوق الجزائرية الشقيقة
ويعد هذا الحدث أحد أكبرالتظاهرات الاقتصادية والتجارية في الجزائر وافريقيا، حيث يجمع سنويا مئات المؤسسات المحلية والدولية من مختلف القطاعات الاقتصادية
وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية الى ارساء الشراكات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري
وقد دأبت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي (CCINO) على المشاركة بصفة منتظمة في هذا الحدث الاقتصادي الهام كل سنة، داعية المؤسسات الراغبة في المشاركة الى الاتصال بمصالح الغرفة للحصول
على مزيد من المعلومات حول هذا الموعد الاقتصادي
رصد
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330580