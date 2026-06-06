الإطاحة بمروج أجهزة غش إلكترونية وسط العاصمة وحجز كمية هامة من السماعات الذكية

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر بالاحتفاظ بشاب من بلد مغاربي وذلك للاشتباه في تورطه في بيع وترويج وسائل الغش في الامتحانات الوطنية والباكالوريا.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان فرقة الشرطة باب بحر مفادها الاشتباه في تردد شخص مغاربي على وسط العاصمة وذلك بغاية بيع أجهزة تستعمل في الغش في امتحانات البكالوريا، وللغرض تم رصد تحركاته وبالتنسيق مع النيابة العمومية تم نصب كمين محكم له أسفر عن ضبطه وبحوزته كمية من هامة من الاجهزة والسماعات الذكية التي تستعمل في الغش في الامتحانات الوطنية.وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة البحث.