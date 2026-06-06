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الفيفا يتراجع جزئيًا عن حظر زجاجات المياه في مونديال 2026..

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Bookmark article    Publié le Samedi 06 Juin 2026 - 09:05 قراءة: 1 د, 4 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي ​لكرة القدم (الفيفا) ​السماح للجماهير في مباريات كأس ‌العالم لكرة القدم ‌المقررة في الولايات ‌المتحدة وكندا والمكسيك بإدخال زجاجة مياه واحدة مختومة من المصنع ومخصصة للاستخدام لمرة ⁠واحدة إلى الملاعب، وذلك بعد أيام من قراره حظر الزجاجات القابلة لإعادة ​الاستخدام لأسباب أمنية.

وأوضح الاتحاد أن المشجعين سيسمح لهم بحمل ⁠زجاجة بلاستيكية بسعة (600 مل) داخل الملاعب، مجددا التأكيد على أن ⁠الزجاجات الصلبة أو القابلة لإعادة الاستخدام ستظل محظورة.


وقال هيمو شيرجي الرئيس التنفيذي للعمليات في الفيفا إن هذا القيد يستند إلى اعتبارات السلامة والأمن، موضحا أن الزجاجات تعد من بين عدة أشياء قد ​تشكل خطرا في حال إلقائها.
وجاء هذا التوضيح بعد تحديث الفيفا لمدونة قواعد السلوك داخل الملاعب ‌هذا الأسبوع، متراجعا عن توجيهات سابقة كانت تسمح بدخول الزجاجات البلاستيكية الشفافة الفارغة والقابلة ⁠لإعادة الاستخدام.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف ‌بين الجماهير بشأن الحفاظ على الترطيب خلال المباريات، لا سيما في الملاعب التي يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة فيها 25 درجة مئوية.
وأكد الفيفا أن المدن المستضيفة ستوفر إجراءات للتخفيف من الحرارة في ‌محيط الملاعب، تشمل نقاطا ⁠لتوزيع المياه، ومناطق للرش بالماء، وخياما للتبريد، مشيرا إلى أن أسعار المياه داخل الملاعب ستظل ‌متماشية مع الأسعار المعتمدة في الفعاليات الأخرى التي تقام في هذه الملاعب.
ومن المقرر أن تنطلق ‌كأس ⁠العالم يوم الخميس المقبل بمباراة تجمع المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا.
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