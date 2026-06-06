المجلس الوطني للجهات والأقاليم: لجنة المخططات التنموية تبرمج جلسات مشتركة استعدادا لمناقشة مخطط التنمية 2026-2030

اتفق أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة عمل امس الخميس، على تنظيم جلسات عمل مشتركة مع اللجان الأخرى بالمجلس حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الاستعداد لمناقشة مخطط التنمية 2026-2030.وأكدت اللجنة، خلال الجلسة التي خصصت لتقييم نشاطها خلال الفترة السابقة وإعداد برنامج عملها للفترة القادمة، أن هذه الجلسات المشتركة من شأنها أن تساهم في توحيد الرؤى وتعميق النقاش بشأن القطاعات ذات الأولوية.كما اقترح أعضاء اللجنة عقد جلسة استماع إلى خبير في قطاع السينما للنظر في سبل تطوير هذا القطاع وجعله رافدا لخلق الثروة وفرص العمل، وآلية للتعريف بالوجهة التونسية والترويج لها، لاسيما في ظل اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية سنة 2027.واتفق أعضاء اللجنة أيضا على عقد جلسة استماع إلى خبير في أنظمة الضمان الاجتماعي لتدارس واقع هذه الأنظمة واستشراف سبل إصلاحها وتعزيز استدامتها.ويتضمن مشروع برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة كذلك تنظيم جلسة استماع إلى ممثلي الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة للتباحث حول واقع هذه المؤسسات والصعوبات التي تواجهها وآفاق دعمها.