تصدّر ولاية القيروان الإنتاج الوطني من الحبوب المروية بتوقعات تناهز 3ر1 مليون قنطار

تصدّرت ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا في قطاع الحبوب المروية للموسم الحالي، وسط توقعات أولية بانتاج نحو مليون و300 ألف قنطار، وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مراد بن عمر.وافاد ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بان الجهة انطلقت رسميا في موسم التجميع منذ 26 ماي 2026، حيث فتحت جميع المراكز أبوابها لاستقبال المحصول وسط مؤشرات إيجابية وأصداء طيبة للغاية، إذ بلغت كميات الحبوب المجمعة حتى الآن نحو 280 ألف قنطار وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان إنجاح هذا الموسم.​ولاستيعاب هذا الإنتاج، جندت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية طاقة تجميع إجمالية تصل إل 362 الف قنطار تتوزع على 11 مركز تجميع يديرها 9 مجمعين معتمدين، وتتوزع هذه المراكز بشكل استراتيجي لتغطية مختلف معتمديات الإنتاج الكبرى بالولاية وهي القيروان الجنوبية والقيروان الشمالية والشبيكة وبوحجلة ونصر الله وحاجب العيون والسبيخة وحفوز والوسلاتية، حيث خضعت جميع هذه المنشآت للمصادقة والتدقيق الفني من قِبل اللجان الجهوية واللجان المركزية لضمان مطابقتها للمواصفات المعمول بها.​وبالنسبة للتخزين، اوضح بن عمر إن طاقة الاستيعاب الحالية تتنوع بين منشآت مغطاة وأخرى في الهواء الطلق، حيث تستأثر الصوامع بالحصة الأكبر بنسبة 59 بالمائة وبطاقة خزن تبلغ 215 الف قنطار تليها المخازن العادية بنسبة 38 بالمائة وبطاقة استيعاب تصل إلى 137 الف قنطار، في حين تمثل الأحواض نسبة 3 بالمائة بطاقة خزن تقدر بـ 10 الاف قنطار.وأشار إلى أن هذه السعات تعد كافية، خاصة مع اعتماد استراتيجية تنسيقية محكمة مع ديوان الحبوب تعطي الاولوية لعمليات الإجلاء السريع للمحاصيل نحو الخزانات المركزية لتفادي الاكتظاظ، لافتا الى ان المصالح الفلاحية بالجهة تعمل على تسريع وتيرة الحصاد والإجلاء خلال هذه الفترة بشكل مدروس، نظرا لانطلاق ولايات أخرى في عملية الحصاد مما يخلق وضعية منافسة على مستوى وسائل النقل والتسويق.واكد ذات المصدر أن عمليات التسويق والإجلاء تسير حتى الآن بصفة عادية وطبيعية، وأن المعاينات الميدانية للجان المختصة رصدت تحسينات ملموسة مقارنة بالسنوات الفارطة في مراكز التجميع شملت تهيئة وتبليط الأرضيات وتوفير الأغطية الواقية بكافة المراكز لحماية المحاصيل من أي تقلبات مناخية أو أمطار فجئية.​وفي ما يتعلق بالمستلزمات والمعدات المباشرة لعمليتي الحصاد والتعبئة، تم توفير وتعبئة 131 آلة حاصدة لتأمين المساحات الشاسعة بالولاية، وتستقطب ولاية القيروان 60 بالمائة من هذه الآلات متاتية من ولايات الشمال التونسي.وفي المقابل، يبلغ المخزون الحالي من الأكياس لدى مؤسسات التجميع حوالي 8500 كيس بالتوازي مع توفر الألواح الخشبية بالكميات الكافية في مختلف المراكز لتأمين سلامة الشحنات، اما بالنسبة لتل الربط فتقدر الحاجيات الجملية للولاية ب370 طنا تم توفير 120 طنا منها حاليا مع استمرار الجهود لتوفير بقية الكميات تباعا.