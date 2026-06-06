JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:50 Tunis

تصدّر ولاية القيروان الإنتاج الوطني من الحبوب المروية بتوقعات تناهز 3ر1 مليون قنطار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cfced57355484.29701705_ekglnjihpqfom.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Juin 2026 - 08:35 قراءة: 1 د, 58 ث
      
تصدّرت ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا في قطاع الحبوب المروية للموسم الحالي، وسط توقعات أولية بانتاج نحو مليون و300 ألف قنطار، وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مراد بن عمر.



وافاد ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بان الجهة انطلقت رسميا في موسم التجميع منذ 26 ماي 2026، حيث فتحت جميع المراكز أبوابها لاستقبال المحصول وسط مؤشرات إيجابية وأصداء طيبة للغاية، إذ بلغت كميات الحبوب المجمعة حتى الآن نحو 280 ألف قنطار وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان إنجاح هذا الموسم.
 ​ولاستيعاب هذا الإنتاج، جندت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية طاقة تجميع إجمالية تصل إل 362 الف قنطار تتوزع على 11 مركز تجميع يديرها 9 مجمعين معتمدين، وتتوزع هذه المراكز بشكل استراتيجي لتغطية مختلف معتمديات الإنتاج الكبرى بالولاية وهي القيروان الجنوبية والقيروان الشمالية والشبيكة وبوحجلة ونصر الله وحاجب العيون والسبيخة وحفوز والوسلاتية، حيث خضعت جميع هذه المنشآت للمصادقة والتدقيق الفني من قِبل اللجان الجهوية واللجان المركزية لضمان مطابقتها للمواصفات المعمول بها.
​وبالنسبة للتخزين، اوضح بن عمر إن طاقة الاستيعاب الحالية تتنوع بين منشآت مغطاة وأخرى في الهواء الطلق، حيث تستأثر الصوامع بالحصة الأكبر بنسبة 59 بالمائة وبطاقة خزن تبلغ 215 الف قنطار تليها المخازن العادية بنسبة 38 بالمائة وبطاقة استيعاب تصل إلى 137 الف قنطار، في حين تمثل الأحواض نسبة 3 بالمائة بطاقة خزن تقدر بـ 10 الاف قنطار. 

وأشار إلى أن هذه السعات تعد كافية، خاصة مع اعتماد استراتيجية تنسيقية محكمة مع ديوان الحبوب تعطي الاولوية لعمليات الإجلاء السريع للمحاصيل نحو الخزانات المركزية لتفادي الاكتظاظ، لافتا الى ان المصالح الفلاحية بالجهة تعمل على تسريع وتيرة الحصاد والإجلاء خلال هذه الفترة بشكل مدروس، نظرا لانطلاق ولايات أخرى في عملية الحصاد مما يخلق وضعية منافسة على مستوى وسائل النقل والتسويق. 
واكد ذات المصدر أن عمليات التسويق والإجلاء تسير حتى الآن بصفة عادية وطبيعية، وأن المعاينات الميدانية للجان المختصة رصدت تحسينات ملموسة مقارنة بالسنوات الفارطة في مراكز التجميع شملت تهيئة وتبليط الأرضيات وتوفير الأغطية الواقية بكافة المراكز لحماية المحاصيل من أي تقلبات مناخية أو أمطار فجئية.
 ​وفي ما يتعلق بالمستلزمات والمعدات المباشرة لعمليتي الحصاد والتعبئة، تم توفير وتعبئة 131 آلة حاصدة لتأمين المساحات الشاسعة بالولاية، وتستقطب ولاية القيروان 60 بالمائة من هذه الآلات متاتية من ولايات الشمال التونسي.
 وفي المقابل، يبلغ المخزون الحالي من الأكياس لدى مؤسسات التجميع حوالي 8500 كيس بالتوازي مع توفر الألواح الخشبية بالكميات الكافية في مختلف المراكز لتأمين سلامة الشحنات، اما بالنسبة لتل الربط فتقدر الحاجيات الجملية للولاية ب370 طنا تم توفير 120 طنا منها حاليا مع استمرار الجهود لتوفير بقية الكميات تباعا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330559

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 5

كل الأخبار...

09:50 - الإطاحة بمروج أجهزة غش إلكترونية وسط العاصمة وحجز كمية هامة من السماعات الذكية
09:13 - الكاف : تدشين التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية
09:05 - الفيفا يتراجع جزئيًا عن حظر زجاجات المياه في مونديال 2026..
08:52 - المجلس الوطني للجهات والأقاليم: لجنة المخططات التنموية تبرمج جلسات مشتركة استعدادا لمناقشة مخطط التنمية 2026-2030
08:51 - غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تدعو كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة الى المشاركة في معرض الجزائر الدولي من 22 الى 27 جوان 2026
08:49 - بلجيكا آخر اختبار لنسور قرطاج قبل المونديال... واللموشي يبحث عن التشكيلة المثالية
08:35 - تصدّر ولاية القيروان الإنتاج الوطني من الحبوب المروية بتوقعات تناهز 3ر1 مليون قنطار
08:29 - مونديال 2026 - تعديلات تحكيمية غير مسبوقة لتعزيز الانضباط
08:18 - طقس... الحرارة تبلغ 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا السبت
08:15 - انطلاق الحملة الجهوية لتعزيز مكافحة التسمم بالعقارب والثعابين
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 جوان 2026 | 20 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:38
16:09
12:25
05:00
03:10
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet31°
28° Babnet
الــرياح:
2.25 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
29°-22
31°-22
34°-23
39°-24
  • Avoirs en devises 25652,9
  • (05/06)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38853 DT
  • (05/06)
  • 1 $ = 2,91988 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/06)     1186,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/06)   29447 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No