JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:50 Tunis

الكاف : تدشين التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/kef2017.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Juin 2026 - 09:13 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي  اليوم الجمعة زيارة إلى ولاية الكاف دشنت خلالها التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالكاف كما زارت عددا من المنشآت الثقافية والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية.

وفي مستهل الزيارة التي كانت خلالها مرفوقة بوالي الجهة وليد كعبية وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية وممثلي مجلسي النواب والأقاليم وإطارات الوزارة، دشنت الوزيرة التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية التي شملت إحداث إقامة فنية بطاقة استيعاب تقدر ب12 سريرا الى جانب جناح إداري.

وتنضاف هذه التوسعة إلى فضاءات المركز والمتمثلة في قاعة عروض تتسع ل500 مقعد وقاعة ثانية تتسع ل150 مقعد وقاعة التمارين والرقص التي تمت تهيئتها في الأشغال الأخيرة.كما يحتوي المركز على رواق للمعارض الفنية ومغازة للأجهزة التقنية وأخرى للملابس وورشتين للنجارة والحدادة.
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة اطلعت الصرارفي على سير العمل بالمركز وشددت بالمناسبة على ضرورة الحرص على الارتقاء بمستوى التعبير الجمالي وتنمية الرصيد الدرامي الوطني والعمل على إشعاع المركز اقليميا مذكرة بتاريخ المسرح بالكاف الذي أسس للمسرح الوطني وأنجب أسماء فنية من خيرة أبنائه ، وأشارت كذلك إلى أن هذا المركز هو الأول الذي تم إنشاؤه سنة 1993 بمناسبة اليوم العالمي للمسرح.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330572

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 5

كل الأخبار...

09:50 - الإطاحة بمروج أجهزة غش إلكترونية وسط العاصمة وحجز كمية هامة من السماعات الذكية
09:13 - الكاف : تدشين التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية
09:05 - الفيفا يتراجع جزئيًا عن حظر زجاجات المياه في مونديال 2026..
08:52 - المجلس الوطني للجهات والأقاليم: لجنة المخططات التنموية تبرمج جلسات مشتركة استعدادا لمناقشة مخطط التنمية 2026-2030
08:51 - غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تدعو كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة الى المشاركة في معرض الجزائر الدولي من 22 الى 27 جوان 2026
08:49 - بلجيكا آخر اختبار لنسور قرطاج قبل المونديال... واللموشي يبحث عن التشكيلة المثالية
08:35 - تصدّر ولاية القيروان الإنتاج الوطني من الحبوب المروية بتوقعات تناهز 3ر1 مليون قنطار
08:29 - مونديال 2026 - تعديلات تحكيمية غير مسبوقة لتعزيز الانضباط
08:18 - طقس... الحرارة تبلغ 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا السبت
08:15 - انطلاق الحملة الجهوية لتعزيز مكافحة التسمم بالعقارب والثعابين
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 جوان 2026 | 20 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:38
16:09
12:25
05:00
03:10
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet31°
28° Babnet
الــرياح:
2.25 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
29°-22
31°-22
34°-23
39°-24
  • Avoirs en devises 25652,9
  • (05/06)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38853 DT
  • (05/06)
  • 1 $ = 2,91988 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/06)     1186,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/06)   29447 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No