الكاف : تدشين التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية

أدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي اليوم الجمعة زيارة إلى ولاية الكاف دشنت خلالها التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالكاف كما زارت عددا من المنشآت الثقافية والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية.وفي مستهل الزيارة التي كانت خلالها مرفوقة بوالي الجهة وليد كعبية وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية وممثلي مجلسي النواب والأقاليم وإطارات الوزارة، دشنت الوزيرة التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية التي شملت إحداث إقامة فنية بطاقة استيعاب تقدر ب12 سريرا الى جانب جناح إداري.وتنضاف هذه التوسعة إلى فضاءات المركز والمتمثلة في قاعة عروض تتسع ل500 مقعد وقاعة ثانية تتسع ل150 مقعد وقاعة التمارين والرقص التي تمت تهيئتها في الأشغال الأخيرة.كما يحتوي المركز على رواق للمعارض الفنية ومغازة للأجهزة التقنية وأخرى للملابس وورشتين للنجارة والحدادة.ووفق بلاغ صادر عن الوزارة اطلعت الصرارفي على سير العمل بالمركز وشددت بالمناسبة على ضرورة الحرص على الارتقاء بمستوى التعبير الجمالي وتنمية الرصيد الدرامي الوطني والعمل على إشعاع المركز اقليميا مذكرة بتاريخ المسرح بالكاف الذي أسس للمسرح الوطني وأنجب أسماء فنية من خيرة أبنائه ، وأشارت كذلك إلى أن هذا المركز هو الأول الذي تم إنشاؤه سنة 1993 بمناسبة اليوم العالمي للمسرح.