انطلاق الحملة الجهوية لتعزيز مكافحة التسمم بالعقارب والثعابين

انطلقت مطلع شهر جوان الجاري، حملة جهوية لتعزيز مكافحة التسمم الناتج عن لدغة العقارب والثعابين، من خلال التوعية ودعم الجانب الوقائي، وفق ما أكده كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة علي الطبال لصحفي "وات".وأوضح الطبال انّ هذه الحملة تقوم أساسا على تعزيز الجوانب الوقائية والتوعية والتثقيف الصحي من خلال التوجه للمواطنين عبر مختلف وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي لتحسيسهم بطرق الوقاية من لدغة العقرب فضلا عن القيام بجملة من الترتيبات على مستوى الإدارة الجهوية للصحة وعدد من المستشفيات المحلية ومراكز الصحة الأساسية لدعم الإحاطة الطبية بالأشخاص الذين قد يتعرضون للدغات.كما لفت الى ان المطلوب من المواطنين قبل التعرض للخطر، تنظيف محيط منازلهم خاصة بالارياف والقرى، مع الحرص على رفع فواضل البناء والفضلات المنزلية القريبة من المساكن للحد من وجود أماكن تاوي اليها العقارب او الثعابين وتمثل خطرا على السكان، مع التأكيد على استعمال وسائل اضاءة خاصة عند الخروج ليلا .وشدد على ضرورة التنقل بسرعة الى مراكز الإحاطة التي تشمل اقسام الاستعجالي بمختلف معتمديات الولاية، في صورة التعرض للدغة، مشيرا الى انه يتم دعم هذه المراكز صيفا بعدد من مراكز الصحية الأساسية الموزعة بين اغلب التجمعات السكانية والتي تؤمن بدورها الإحاطة الطبية للمصابين على مدار الساعة، مشيرا الى انه سيتم قريبا نشر قائمة بهذه المراكز على موقع الإدارة الجهوية للصحة لفائدة المواطنين للتوجه اليها في حال التعرض للدغة من عقرب او افعى.وذكر بان سرعة التنقل الى مراكز الإحاطة يساعد الى حد بعيد على السيطرة على الحالة في صورة تطورها الى الدرجة الثانية او الثالثة، مشيرا الى ان عدد المصابين بلدغات عقارب او ثعابين وعدد الحالات الخطيرة التي تستقبلها المؤسسات الصحية تناقص بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، نظرا لتطور وعي المواطن والارتقاء بخدمات الإحاطة الطبية