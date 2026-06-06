فريق طبي بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس ينجح لأول مرة في تونس في زرع ناظمة قلب دون أسلاك

نجح فريق طبي من قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، لأول مرة في تونس، في زرع ناظمة قلب دون أسلاك، حسب ما جاء في بلاغ اليوم السبت لوزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.ولفتت وزارة الصحة الى أن هذا التدخل المتقدم يمثل خطوة مهمة في تطوير علاج اضطرابات نبض القلب، حيث يتميز هذا الجيل الجديد من الناظمات بغياب الأسلاك، وطول مدة عمله التي قد تصل إلى 20 سنة، مع إمكانية سحبه عند الحاجة.وأضافت الوزارة أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة الكفاءات الطبية التونسية والمؤسسات الصحية العمومية على مواكبة أحدث التقنيات العالمية مثمنة جهود الفريق الطبي وشبه الطبي والتقني والإداري الذي ساهم في إنجاح هذا التدخل الطبي.