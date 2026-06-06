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تسوية الوضعيات العقارية للمواطنين محور لقاء إعلامي لبلدية تونس

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Bookmark article    Publié le Samedi 06 Juin 2026 - 18:23 قراءة: 1 د, 39 ث
      
نظمت بلدية مدينة تونس، اليوم السبت، يوما إعلاميا بقصر البلدية بالقصبة، خصص للتداول حول جملة من الملفات ذات البعد الاجتماعي والتنظيمي وفي مقدمتها تسوية الوضعيات العقارية للمواطنين المتحصلين على قطع أرضٍ من بلدية تونس في إطار مشاريع التهذيب العمراني.

وتم بالمناسبة، عرض مختلف الإشكاليات المطروحة والسبل الكفيلة بتسريع الإجراءات الإدارية والقانونية بما يضمن حقوق المواطنين ويعزز الاستقرار العقاري بالمناطق المعنية، وفق بلاغ لمصالح الإعلام بالبلدية


ويأتي هذا اللقاء في إطار تكريس منهج العمل التشاركي بين مختلف السلط المحلية والجهوية والمصالح البلدية بما يساهم في تطوير الخدمات المسداة للمواطنين والاستجابة لمشاغلهم وتطلعاتهم، وفي إطار الحرص على مزيد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين ومتابعة الملفات ذات الأولوية.


ودعت بلدية تونس المواطنين من سكان منطقة'' الجبل الأحمر'' ومنطقة ''السيدة المنوبية'' الى المسارعة بالتقدم الى مصالحها المعنية قصد تسوية وضعية مساكنهم.

ودعا المكلف بتسيير إدارة التخطيط الحضري ببلدية تونيس جمال الدين بن عمران في تصريح إعلامي، المواطنين الذي لهم املاك غير مسجلة سواء منهم من تحوز على ملك الدولة أو تحصل على مقاسم من أملاك الدولة أو البلدية، إلى التقدم تلقائيا الى مصالح البلدية وايداع مطالب التسوية العقارية.

وأكد ورود 203 ملفات على البلدية، من أصل أكثر من 10 آلاف عقار معني بالتسوية في مناطق الجبل الاحمر والسيدة المنوبية، مبينا أن البلدية قامت بتحيين الأمثلة العمرانية لهذه المناطق.
كما أشار إلى أن 40% من العقارات المعنية بتسوية الوضعية تابعة للدولة و50% للبلدية.

ودعت البلدية المواطنين الى التقدم للبلدية للحصول على عقود تمليك بهدف تسوية وضعياتهم العقارية، موضحة أن هذا الاجراء لا يشكل أي خطر على ملكية المواطنين للعقارات التي يشغلونها.

كما تناول اليوم الإعلامي الاستعدادات الخاصة باليوم الوطني للنظافة الموافق لـ11 جوان 2026 ، من خلال ضبط برنامج التدخلات الميدانية وتنسيق الجهود بين مختلف الهياكل المتدخلة بهدف إنجاح هذه التظاهرة الوطنية وتحسين المحيط العمراني والارتقاء بجمالية المدينة وترسيخ ثقافة المحافظة على النظافة والبيئة السليمة.

وقد أشرفت المكلفة بتسيير بلدية تونس، سماح دلدول على هذا اللقاء الإعلامي، بحضور المعتمدة الأولى ومعتمدي الدوائر البلدية بالمدينة وجبل جلود والكبارية والعمران والزهور ورئيس المجلس الجهوي وأعضاء المجالس المحلية بمختلف الدوائر البلدية إلى جانب الإطارات والإدارات والمصالح البلدية المعنية.


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