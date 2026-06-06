توزر: الإعلان عن خطّة جهوية استراتيجية للنهوض بقطاع السياحة في ختام الملتقى الجهوي الأوّل لتقييم الموسم السياحي

اختتمت، اليوم السبت، أشغال الملتقى الجهوي الأول لتقييم الموسم السياحي بتوزر، بعد سلسلة ورشات انتظمت يومي الجمعة والسبتـ وانبثقت عنها جملة من المقترحات والمخرجات شكّلت عناصر خطّة جهوية استراتيجية لتنمية القطاع السياحي.وانتظم الملتقى ببادرة من ولاية توزر وبالشراكة مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية، وناقش إمكانيات تنمية القطاع السياحي في 4 محاور رئيسية تتعلق بالمنتوج، والترويج، والبنية التحتية، والاستثمار الخاص، فيما صادق المجلس الجهوي للسياحة على عناصر الخطة التي سيتم تنفيذها بداية من هذه السنة، حسب المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيطة.وأوضح سبيطة، في تصريح لصحفيّة "وات"، أنّ الخطة الاستراتيجية تضمّ مجموعة من النقاط، من بينها إعداد دليل للإجراءات للمصادقة على الأنشطة السياحية خارج النزل، وإدراج بلدية دقاش ضمن البلديات السياحية، وتنشيط الخطّ الجوّي توزر-ليون، وتنظيم جلسة عمل فنية رفيعة المستوى تجمع ولاية توزر بوزارات السياحة والنقل والمالية والمهنيين بهدف دعم منظومة الربط الجوّي بالجهة.وتضمّنت الخطة كذلك، إحداث هيكل تنسيقي للتصرّف في الوجهة السياحية بولاية توزر، على غرار ما تم إنجازه في وجهات أخرى مثل منطقة الظاهر أو جزيرة جربة، فضلا عن الاتفاق النهائي على تنظيم الدورة الثانية من الصالون الدولي للسياحة الواحية والصحراوية في موفى السنة الجارية.وناقش المهنيون في القطاع السياحي، على امتداد يومي الملتقى، جملة الإشكاليات والمعوقات التي حالت دون تطوير القطاع في الجهة، وتتلخص في أربعة عناصر يتمثّل أوّلها في وسائل الوصول إلى الجهة خاصة عن طريق النقل الجوي، وفق عبد الفتاح مليك صاحب وكالة أسفار.وبيّن مليك، في هذا السياق، أنّ دراسة أنجزت بمشاركة خبراء أجانب أفضت إلى وجود 20 شركة طيران دولية مهتمة بمطار توزر-نفطة الدولي، مؤكدا أنّ مخرجات هذه الدراسة لدى المصالح المركزية بوزارة السياحة.ويتمثّل المحور الثاني، وفق المتحدث ذاته، في إحداث خارطة للمسالك السياحية، داعيا إلى الإعلان من توزر عن إحداث هذه الخارطة لدورها في تنظيم الأنشطة السياحية، وبرمجة الرحلات عن طريق وكالات الأسفار.ويركّز المحور الثالث على قدرة الجهة على تنظيم الملتقيات والمعارض الدولية، بينما يهم المحور الرابع إحداث وكالة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تعنى بالسياحة الواحية والصحراوية على أن تتمتع بالاستقلالية.كما اقترح المهنيون الرفع من تنافسية الوجهة السياحية بتوزر عبر تنويع المنتج السياحي، ومعالجة الإشكاليات المتصلة بإحداث مشاريع سياحيّة نوعية بالواحات القديمة باعتبارها مناطق جذب سياحي.وتمت الدعوة كذلك إلى الترويج للجهة كوجهة سياحية منفردة بمزيد التعريف بمميزاتها الثقافية والتراثية بما يمكّنها من استقطاب السائح التونسي والأجنبي، فضلا عن معالجة النزل المغلقة، وتركيز وحدات في مجال السياحة الاستشفائية، وتقنين الأنشطة السياحية غير المهيكلة من خلال اصدار قوانين ونصوص ترتيبية.