أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 30 ماي الى 06 جوان 2026 )

30 ماي





31 ماي



01 جوان



02 جوان



03 جوان



04 جوان



05 جوان



06 جوان



في ما يلي أبرز الأحداث السياسية في تونس التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 30 ماي الى 06 جوان 2026 ) حسب ترتيبها الزمني:- تونس تتحصّل على الجائزة البرونزية "لبيتم" للتميّز في خدمة الحجيج.- وحدة النقل الجوي التونسية العاملة ضمن بعثة "مينوسكا" تساهم في الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام.- رئيس الجمهورية قيس سعيّد يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانة، ويلتقي بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية ويستمع إلى مشاغلهم.- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية، المنعقد بالعاصمة الكورية سيول يومي 01 و02 جوان 2026.- النفطي يلتقي أعضاء البعثة ونخبة من الجالية التونسية، في إطار مشاركته في "اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية" بسيول- مجلس هيئة الانتخابات يصادق على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية والمحلية.- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي يؤكد على ضرورة تحويل الشراكة الإفريقية الكورية إلى نموذج متجدد للتعاون العادل.- وزير الشؤون الخارجية يجري عددا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين كوريين.- وزير الشؤون الخارجية يلتقي مع نظرائه اﻷفارقة على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقي-الكوري بسيول.- وزارة الداخلية تؤكد أنه قد تقرّر قبول مناشير كفّ التفتيش الصادرة عن المحاكم بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية، وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية.- الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقررالافراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني، بضمان مالي قدره 60 مليون دينار، يقع تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية.- عودة أولى رحلات الحجيج التونسيين من البقاع المقدّسة.- رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، يلتقي بقصر قرطاج، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالفرنكفونية والجالية الكنغولية في الخارج "كريسبن مبادو فانزو"، بصفته مبعوثا خاصا محمّلا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدّولة من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية "فاليكس أنطوان نشيساكادي تشيلومبو".- وحدة النقل الجوي التونسية العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، تنظم سلسلة من الأنشطة التوعوية والتربوية لفائدة تلاميذ معهد "المسكيني" بالعاصمة بانغي.- نقابة الصحفيين تكشف عن تأجيل النظر في قضية طلب حلّ جمعية "الخط" إلى جلسة 6 جويلية المقبل.- مصالح الحرس الوطني تؤمّن نقل حوالي 60 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس.- وزير الشؤون الخارجية ينقل تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى نظيره الكوري ويؤكد حرص تونس على تطوير التعاون مع كوريا- وزير الشؤون الخارجية يعتبر أثناء أشغال منتدى الأعمال الكوري-الإفريقي بالعاصمة الكورية سيول، أن الشراكة الإفريقية-الكورية في مجال الانتقال الأخضر ينبغي أن تقوم على الاستثمار في الطاقات المتجددة.- رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يستقبل أعضاء المجلس المحلي بمدينة الزهراء.- الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تصدر أحكامها في قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات.- رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي وفدا عن هيئة عدول الإشهاد.- جلسة عمل ببلدية تونس مع أعضاء المجلس المحلي بالدائرة البلدية حي التحرير.- الممثل الدبلوماسي بسفارة تونس في نيجيريا يؤكد أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بين معهد الدفاع الوطني التونسي ومعهد الدفاع الوطني النيجيري، بما يعزز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.- وزير الشؤون الخارجية يلتقي سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى تونس جواد أحمد عمراني، الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه.- متابعة جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية استعدادا للموسم الصيفي، ومستوى تنفيذ البرامج الوقائية والتدخلية المتعلقة بحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية، والتوقي من مختلف المخاطر المرتبطة بفصل الصيف، أبرز محاور اجتماع مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية.- كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد بن عياد، يلتقي رئيس الوفد البلغاري والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية البلغارية "بيتكو دويكوف"، بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية البلغارية بتونس.- الهيئة العامة للسجون والإصلاح تتابع ظروف إنطلاق سير إختبارات إمتحان البكالوريا في يومه الأول .- انعقاد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية البلغارية بوزارة الشؤون الخارجية ، برئاسة كلّ من المدير العامّ للعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية بالوزارة نبيل بن خذر، من الجانب التونسي، والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية البلغارية "بيتكو دويكوف" من الجانب البلغاري.- لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان تواصل النظر في مقترحات القوانين المتعلّقة بتنظيم الجمعيات وبحماية المعطيات الشخصية وبتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية.- وزارة الدفاع الوطني تتسلّم، بالقاعدة الجوية بالعوينة، 48 سيارة من نوع "هامر" ،مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية.- جمعية سفراء السلامة المرورية تكشف أنّ 99 طفلا توفّوا جرّاء حوادث المرور في سنة 2025.- رئيس البرلمان يشرف على اجتماع مكتب المجلس الذي نظر في مقترحات قوانين وأسئلة كتابية وطلبات لرفع الحصانة عن عدد من النواب.- المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول تلتقي الأمين العام لمنظمة المدن العربية بدر وائل العجيل العسكري، والوفد المرافق له، بمناسبة الزيارة التي أداها إلى مدينة تونس.- مجلس وزاري مضيّق بقصر الحكومة بالقصبة، لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكلّ القطاعات وبكافة جهات البلاد.- لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج.- رئيس الجمهورية قيس سعيّد يلتقي بقصر قرطاج، سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز بن على الصقر، الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه.- سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس بيل بزي، يؤكّد خلال موكب الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال بلاده، الذي حضره وزير الشؤون الخارجية ،على الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين.- وزير الشؤون الخارجية يؤكّد خلال مشاركته في حفل بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي، عمق ومتانة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.- المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الامم المتحدة السفير نبيل عمار، يتسلّم بمقرّ المنظمة بنيويورك، ميدالية"داغ همرشولد" لشهداء حفظ السلام، والتّي قدّمها الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، تكريما للرقيب أول سيف الدين حمريطة، الذي توفي يوم 11 فيفري 2025 بجمهورية افريقيا الوسطى أثناء أدائه لمهامه ضمن بعثة الأمم المتحدة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بهذا البلد الافريقي.- والي تونس عماد بوخريص يشرف على موكب تنصيب المجلس الجهوي للولاية في جلسته الافتتاحية الأولى لمباشرة مهامه بعد تجديد تركيبته.- صدور الأمر عدد 89 لسنة 2026 مؤرخ في 4 جوان 2026، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والمتعلق بتمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة.- وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، يلتقي الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، هانا تيته، في إطار زيارة تهدف إلى التشاور حول مستجدات المسار السياسي الليبي.- وزير الشؤون الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد خوسيه إغناسيو مادرازو بوليفار، سفيرا لجمهورية الولايات المتحدة المكسيكية لدى تونس مع الإقامة بالجزائر.- وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، يجري محادثة هاتفية مع وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي "باولو رانجيل"، لتهنئته بمناسبة انتخاب البرتغال عضواً غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2027-2028.- وزارة الداخلية، تؤكّد تمكّن مصالحها الأمنية من التعرف على العناصر الإجرامية التي هاجمت أفارقة من دول جنوب الصحراء، وإلقاء القبض عليها.- كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد بن عياد، يلتقي كاتبة الدولة لدى وزير العلاقات الخارجية الأرجنتيني المكلفة بجزر المالوين والقطب الجنوبي والسياسة المحيطية وجنوب المحيط الأطلسي "باولا دي كيارو"، التي تؤدي زيارة رسمية إلى تونس من 5 إلى 7 جوان الجاري.- سفير الجمهورية التونسية بأبيدجان والكاتب العام للجمعية الوطنية لجمهورية كوت ديفوار" ألان أكاكبو-أدرا"، يؤكّدان أهمية الزيارة التي سيؤديها إلى كوت ديفوار وفد عن مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية -الإيفوارية.- إمضاء الاتفاقية الخصوصية المتعلقة باستغلال وتسيير دار الخدمات الرقمية بالحرايرية بمقر ولاية تونس، والتي ستنطلق في تقديم خدماتها يوم الثلاثاء 9 جوان الجاري.- الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي يصرح ل/وات/ أن المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية، مكنت إلى حدود اليوم، من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلط الجهوية والمحلية، وخاصة بولاية صفاقس.- مصالح الحرس الوطني تنقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية.