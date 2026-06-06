هيغسيث: أوروبا تواجه غزوا من قبل "أيديولوجيات خطيرة"

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن "قوارب وأشخاصا" يتدفقون على إسبانيا وإيطاليا واليونان وبلغاريا.وأكد هيغسيث خلال كلمة ألقاها خلال فعالية شمالي فرنسا بمناسبة الذكرى الـ82 لإنزال الحلفاء في النورماندي أن دولا أوروبية من حلفاء واشنطن تواجه غزوا من قبل "أيديولوجيات خطيرة".وقال وزير الحرب الأمريكي: "للأسف، تواجه سواحل أوروبية أخرى اليوم هجوما من أيديولوجيات خطيرة مختلفة. قوارب وأشخاص يتدفقون على إسبانيا وإيطاليا واليونان وبلغاريا"، في إشارة إلى الهجرة غير الشرعية إلى هذه الدول الأوروبية.وأضاف: "هل ستفعل العواصم الأوروبية شيئا حيال هذا الغزو؟ أم أن الوقت قد فات؟"، متابعا: "أعتقد أنه لم يفت بعد".كما شدد هيغسيث على أن "واشنطن تدعم حلفاءها وتتوقع منهم أن يكونوا قادرين ومستعدين لدعمها".