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المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 16 عاما يفوز وديا على نظيره الروسي 2-1

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Bookmark article    Publié le Samedi 06 Juin 2026 - 21:18 قراءة: 0 د, 13 ث
      
فاز المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 16 عاما على نظيره الروسي 2-1 في اللقاء الدولي الودي الذي اقيم بينهما اليوم السبت بملعب حمام الانف.
وسجل محمد جبير ووسيم العابد هدفي المنتخب التونسي.
وسيلتقي المنتخبان مجددا يوم 9 جوان الجاري في مباراة ودية ثانية.
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