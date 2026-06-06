المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 16 عاما يفوز وديا على نظيره الروسي 2-1

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فاز المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 16 عاما على نظيره الروسي 2-1 في اللقاء الدولي الودي الذي اقيم بينهما اليوم السبت بملعب حمام الانف.

وسجل محمد جبير ووسيم العابد هدفي المنتخب التونسي.

وسيلتقي المنتخبان مجددا يوم 9 جوان الجاري في مباراة ودية ثانية.